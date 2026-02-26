Kisah Sportivitas Pebulutangkis Christian Hadinata, Koreksi Keputusan Wasit demi Fair Play di Final Piala Thomas

DALAM panggung bulu tangkis dunia, nama Christian Hadinata atau yang akrab disapa Koh Chris, adalah jaminan mutu bagi tim beregu putra Indonesia. Sejak debutnya di tahun 1973 hingga 1986, legenda spesialis ganda ini memiliki catatan luar biasa, ia selalu berhasil menyumbangkan poin bagi Merah Putih di setiap laga final yang ia mainkan.

Namun, lebih dari sekadar angka dan medali, ada satu momen di Istora Senayan yang mengabadikan namanya sebagai simbol sportivitas sejati.

1. Kejujuran Lebih Utama dari Poin

Momen ikonik tersebut terjadi pada final Piala Thomas 1986 di Jakarta. Christian Hadinata yang berpasangan dengan Hadibowo tengah berhadapan dengan wakil China, He Sangquan/Jiang Guoliang.

Setelah mengamankan gim pertama, tensi memuncak di gim kedua saat Indonesia memimpin 12-9. Sebuah smash keras dari pemain China meluncur dan jatuh di luar lapangan. Wasit pun langsung memberikan poin untuk Indonesia.

Namun, sebuah pemandangan langka terjadi. Bukannya merayakan poin, Christian justru mendatangi wasit.

Christian Hadinata PB Djarum

Christian secara jujur mengakui sebelum shuttlecock jatuh di luar arena, bulu unggas tersebut sempat menyentuh rambutnya. Pengakuan ini membuat wasit menganulir poin Indonesia dan memberikannya kepada lawan.

Meski tindakan ini berisiko secara teknis, Koh Chris menunjukkan bahwa fair play adalah jiwa dari setiap pertandingan, sebuah pelajaran berharga bagi seluruh atlet lintas generasi.