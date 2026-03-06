5 Pembalap Indonesia yang Menembus Ajang Balap Dunia, Nomor 1 Cetak Sejarah di Formula 1

Legenda balap Indonesia, Rio Haryanto saat mentas di F1. (Foto: Instagram/rharyantoracing)

INDONESIA memiliki sejumlah pembalap yang berhasil menembus kompetisi balap profesional dunia. Meski persaingan di dunia motorsport sangat ketat dan didominasi pembalap dari Eropa serta Amerika, beberapa talenta Tanah Air mampu menunjukkan kualitasnya di panggung internasional.

Bahkan, sebagian dari mereka tidak hanya sekadar tampil, tetapi juga mencatatkan prestasi membanggakan di berbagai kejuaraan dunia.

Berikut lima pembalap Indonesia yang pernah menembus ajang balap profesional dunia beserta jejak prestasinya.

1. Rio Haryanto

Rio Haryanto memegang catatan sejarah tertinggi bagi otomotif Indonesia. Ia adalah satu-satunya putra bangsa yang berhasil menembus kursi balap resmi di kompetisi balap mobil paling prestisius di planet bumi, Formula 1.

Rio Haryanto. (Foto: X @skuderiashitbox)

Jejak Prestasi:

Pembalap Formula 1 (2016): Berkompetisi penuh di paruh musim pertama F1 bersama tim Manor Racing.

Peringkat 4 GP2 Series 2015: Meraih tiga kemenangan seri yang menjadi tiket utamanya menuju F1.

Juara Formula BMW Pasifik 2009: Langkah awal yang dominan sebelum meniti karier di Eropa.

2. Sean Gelael

Sean Gelael. Valentino Rossi. gelaelized

Hingga saat ini, Sean Gelael adalah pembalap Indonesia yang paling konsisten meraih podium di ajang balap ketahanan dunia (Endurance Racing). Setelah bertahun-tahun di Formula 2 (2017-2020), ia kini menjadi salah satu pembalap elit di ajang FIA World Endurance Championship (WEC).

Jejak Prestasi:

Runner-up 24 Hours of Le Mans (LMP2): Meraih podium kedua di balapan ketahanan paling legendaris dunia pada tahun 2021 dan 2022.

Runner-up FIA WEC 2021: Menempati posisi kedua klasemen akhir dunia di kelas LMP2.

Pernah Setim dengan Valentino Rossi di WEC 2024.