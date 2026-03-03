5 Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Pernah Cedera ACL, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade Rio 2016!

SEBANYAK 5 pebulu tangkis top Indonesia yang pernah cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) akan diulas Okezone. Cedera ACL merupakan salah satu momok yang dihindari atlet mana pun, termasuk bulu tangkis.

ACL merupakan ligamen utama dalam lutut yang berfungsi menjaga stabilitas saat berlari, melompat, berputar atau berhenti mendadak. Dalam olahraga bulu tangkis, perubahan arah yang cepat membuat ACL rentan cedera.

Jika mengalami cedera ACL, seorang atlet membutuhkan waktu perawatan yang cukup lama. Selama 3-6 bulan merupakan waktu untuk rehabilitasi. Biasanya agar atlet bisa kembali tampil optimal, membutuhkan waktu istirahat 9-12 bulan! Dalam perjalanannya, ada banyak pebulu tangkis top Indonesia yang terkena ACL. Siapa saja?

Berikut 5 pebulu tangkis top Indonesia yang pernah cedera ACL:

1. Liliyana Natsir

Peraih medali emas nomor ganda campuran Olimpiade Rio 2016, Liliyana Natsir, mengalami cedera ACL pada 2023. Uniknya, cedera ini dialami Liliyana Natsir setelah dirinya pensiun sebagai pebulu tangkis profesional pada 2019.

“Risiko terbesar menjadi seorang atlet itu adalah cedera. Tidak disangka kemarin saya jalan masih normal, masih bisa main badminton dan tiba-tiba harus menjalani operasi ACL dan MCL saya yang putus dan miniskus robek,” kata Liliyana Natsir di akun Instagram-nya.

2. Yeremia Rambitan

Yeremia Rambitan mengalami cedera ACL saat turun di perempatfinal Indonesia Open 2022. Berpasangan dengan Pramudya Kusumawardana, Yeremia Rambitan menantang jagoan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, di babak tersebut.

Namun, di set ketiga, Yeremia Rambitan mengalami cedera ACL. Padahal, pasangan Yeremia/Pramudya sedang unggul atas Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Setelah pulih dari cedera ACL, Yeremia Rambitan belum lagi mengeluarkan kemampuan terbaiknya.