Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Pernah Cedera ACL, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade Rio 2016!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |08:42 WIB
5 Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Pernah Cedera ACL, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade Rio 2016!
Liliyana Natsir mengalami cedera ACL pada 2023. (Foto: Instagram/@natsirliliyana)
A
A
A

SEBANYAK 5 pebulu tangkis top Indonesia yang pernah cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) akan diulas Okezone. Cedera ACL merupakan salah satu momok yang dihindari atlet mana pun, termasuk bulu tangkis.

ACL merupakan ligamen utama dalam lutut yang berfungsi menjaga stabilitas saat berlari, melompat, berputar atau berhenti mendadak. Dalam olahraga bulu tangkis, perubahan arah yang cepat membuat ACL rentan cedera.

Jika mengalami cedera ACL, seorang atlet membutuhkan waktu perawatan yang cukup lama. Selama 3-6 bulan merupakan waktu untuk rehabilitasi. Biasanya agar atlet bisa kembali tampil optimal, membutuhkan waktu istirahat 9-12 bulan! Dalam perjalanannya, ada banyak pebulu tangkis top Indonesia yang terkena ACL. Siapa saja?

Berikut 5 pebulu tangkis top Indonesia yang pernah cedera ACL:

1. Liliyana Natsir

Liliyana Natsir

Peraih medali emas nomor ganda campuran Olimpiade Rio 2016, Liliyana Natsir, mengalami cedera ACL pada 2023. Uniknya, cedera ini dialami Liliyana Natsir setelah dirinya pensiun sebagai pebulu tangkis profesional pada 2019.

“Risiko terbesar menjadi seorang atlet itu adalah cedera. Tidak disangka kemarin saya jalan masih normal, masih bisa main badminton dan tiba-tiba harus menjalani operasi ACL dan MCL saya yang putus dan miniskus robek,” kata Liliyana Natsir di akun Instagram-nya.

2. Yeremia Rambitan

Yeremia Rambitan

Yeremia Rambitan mengalami cedera ACL saat turun di perempatfinal Indonesia Open 2022. Berpasangan dengan Pramudya Kusumawardana, Yeremia Rambitan menantang jagoan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, di babak tersebut.

Namun, di set ketiga, Yeremia Rambitan mengalami cedera ACL. Padahal, pasangan Yeremia/Pramudya sedang unggul atas Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Setelah pulih dari cedera ACL, Yeremia Rambitan belum lagi mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/40/3203770/christian_hadinata-Rg3p_large.jpeg
Kisah Sportivitas Pebulutangkis Christian Hadinata, Koreksi Keputusan Wasit demi Fair Play di Final Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/38/3203599/marc_marquez-nTs4_large.jpg
3 Pembalap MotoGP yang Tak Diduga Dibenci di Negaranya Sendiri, Nomor 1 Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/40/3202185/momen_tim_bulu_tangkis_indonesia_juara_piala_thomas_2020_pbsi-SueE_large.jpg
3 Negara Bulu Tangkis yang Paling Sering Juara Piala Thomas, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/43/3202153/ragnar_oratmangoen_akan_meramaikan_puasa_ramadhan_2026_0ratmangoen-oZWm_large.jpg
5 Atlet Mualaf yang Ramaikan Puasa Ramadhan 2026, Nomor 1 Penyerang Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/40/3202147/kento_mpmota-d1ox_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Kisah Cintanya Kerap Dikritik Penggemar, Nomor 1 Paling Ruwet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/40/3201026/marcus_fernaldi_gideon_bersama_kevin_sanjaya_sukamuljo-tV3L_large.jpg
Daftar Ganda Putra Terbaik Indonesia yang Pernah Duduki Peringkat 1 Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement