8 Pembalap MotoGP yang Pernah Menang di Sirkuit Brasil, Nomor 1 Valentino Rossi!

BERBICARA mengenai Sirkuit di Brasil, ingatan para penggemar balap motor dunia pasti tertuju pada Autodromo Internacional Nelson Piquet di Rio de Janeiro (Jacarepagua). Sirkuit ini sempat menjadi saksi bisu kejayaan para legenda balap dunia sebelum Brasil absen cukup lama dari kalender MotoGP.

Menjelang kembalinya seri Brasil dalam kalender balap musim 2026, menarik untuk mengulas kembali siapa saja raja lintasan yang pernah menaklukkan sirkuit di Negeri Samba tersebut. Termasuk para rider yang pernah juara di Sirkuit Interlagos dan Goaiania.

Berikut 3 Pembalap MotoGP yang Pernah Menang di Sirkuit Brasil:

1. Valentino Rossi

Valentino Rossi membela Repsol Honda pada 2002-2023 (Foto: Box Repsol)

Pembalap berjuluk The Doctor ini merupakan pemegang rekor kemenangan terbanyak di kelas utama (500cc/MotoGP) di Brasil. Rossi tercatat memenangkan balapan di Jacarepagua sebanyak enam kali di semua kelas, termasuk kemenangan ikonik pada tahun 2000, 2001, 2002, dan 2003.

Brasil selalu menjadi tempat yang spesial bagi Rossi sebelum sirkuit tersebut akhirnya dibongkar.

2. Mick Doohan

Mick Doohan (Foto: MotoGP)

Legenda asal Australia ini mendominasi era 90-an dan Brasil menjadi salah satu tempat favoritnya. Doohan tercatat memenangkan kelas 500cc di Rio de Janeiro pada tahun 1996 dan 1997.

Gaya balapnya yang agresif sangat cocok dengan karakteristik tikungan Jacarepagua yang teknis.

3. Makoto Tamada

Makoto Tamada (MotoGP)

Nama Tamada tercatat dalam sejarah sebagai pemenang terakhir kelas utama di GP Brasil pada tahun 2004. Menggunakan ban Bridgestone yang saat itu sangat dominan di suhu panas, Tamada berhasil mengasapi Max Biaggi dan Nicky Hayden untuk mengklaim podium tertinggi di Rio.

4. Luca Cadalora

Valentino Rossi dan Luca Cadalora

Sebelum era Doohan dan Rossi, Luca Cadalora sempat mencicipi manisnya podium pertama di Brasil pada tahun 1995. Kemenangan ini menjadikannya salah satu pembalap Italia pertama yang mampu menaklukkan sirkuit Brasil di kelas para raja.