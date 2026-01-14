Advertisement
HOME SPORTS NETTING

7 Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Dijuluki The Magnificent Seven, Nomor 1 Penguasa All England!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |18:53 WIB
7 Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Dijuluki The Magnificent Seven, Nomor 1 Penguasa All England!
Legenda bulu tangkis Indonesia, Rudy Hartono. (Foto: The Guardian)
DUNIA bulu tangkis internasional pernah berada dalam cengkeraman total kekuatan Indonesia pada era 1970-an hingga awal 1980-an. Saat itu, muncul satu generasi emas yang saking tangguhnya dijuluki sebagai The Magnificent Seven.

Istilah ini merujuk pada komposisi tim beregu putra yang terdiri dari tiga tunggal putra dan dua pasangan ganda putra yang nyaris mustahil dikalahkan. Dominasi ketujuh pemain ini mencapai puncaknya pada ajang Piala Thomas edisi 1976 dan 1979.

Kolektifitas mereka melahirkan kemenangan yang sangat telak dan bersejarah. Di partai final, tim legendaris ini sukses melumat kekuatan besar seperti Malaysia dan Denmark dengan skor telak 9-0 tanpa balas.

Kehebatan The Magnificent Seven bukan hanya soal deretan trofi, melainkan cara mereka mendominasi olahraga ini. Pada masa itu, Indonesia tidak hanya sekadar menang, tetapi benar-benar mendikte permainan hingga membuat lawan merasa kesulitan meski hanya untuk mengimbangi permainan mereka dalam satu gim saja.

Berikut 7 Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Dijuluki The Magnificent Seven:

1. Rudy Hartono (Tunggal Putra)

rudy hartono foto all england
rudy hartono foto all england

Inilah ikon terbesar dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Rudy adalah fenomena yang memegang rekor dunia dengan koleksi 8 gelar All England, di mana 7 di antaranya diraih secara beruntun. Ketangguhannya menjadi fondasi utama tim Indonesia saat itu.

2. Liem Swie King (Tunggal Putra)

Liem Swie King Istimewa
Liem Swie King Istimewa

Muncul sebagai suksesor Rudy Hartono, pria yang dikenal dengan julukan "King Smash" ini mulai mendominasi sejak 1976. Ia mengoleksi tiga gelar All England dan menjadi pemain yang sangat ditakuti karena gaya permainannya yang agresif dan cepat.

 

