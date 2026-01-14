Kisah Sedih Pebulu Tangkis Marwan Faza, Harus Mundur dari Indonesia Masters 2026 Usai Terindikasi Alami Glaukoma

KISAH sedih pebulu tangkis Indonesia, Marwan Faza. Dia harus mundur dari Indonesia Masters 2026 usai terindikasi alami glaucoma.

Bukan hanya dari Indonesia Masters 2026, Marwan juga absen di Marwan Faza. Sebelumnya, ia dijadwalkan main di sektor ganda campuran pada 2 ajang tersebut bersama Aisyah Salsabila Putri Pranata.

1. Gangguan Saraf Mata

Ya, kabar buruk datang dari PBSI. Pada Selasa 13 Januari 2026, PBSI umumkan pasangan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata harus absen di dua turnamen mendatang, yakni Indonesia Masters 2026 dan Thailand Masters 2026.

Pasangan muda itu ditarik karena Faza mengalami masalah pada mata sebelah kanan. Hal ini membuat pengelihatan Faza jadi buram.

Faza pun sudah melakukan pemeriksaan. Hasilnya, ada peradangan di saraf mata. Selain itu, Faza diindikasikan mengalami glaukoma. Kini, Faza pun harus beristirahat sejenak.

“Penarikan Faza/Aisyah dikarenakan Faza mengalami masalah pada mata sebelah kanan yang buram sehingga mengganggu penglihatan,” tulis PBSI, dikutip Rabu (14/1/2026).

“Menurut dokter Hasna HM, dokter PBSI, Faza sudah diperiksa dan hasilnya ada peradangan di saraf mata dan tekanan bola matanya mencapai 38, normalnya itu 20 ke bawah. Indikasinya mengalami Glaukoma,” lanjutnya.

“Tindakan medis sudah dilakukan dan harus istirahat hingga penglihatannya kembali normal,” jelas PBSI.