Penyebab Gloria Emanuelle Widjaja Dipilih Jadi Tandem Pebulu Tangkis Singapura Terry Hee

PENYEBAB Gloria Emanuelle Widjaja dipilih jadi tandem pebulu tangkis Singapura, Terry Hee, menarik diulas. Hal ini pun diungkap pelatih kepala ganda tim nasional Singapura, Paulus Firman.

Paulus ungkap alasan pihaknya memilih Gloria untuk berduet dengan pemainnya. Dia menyebut Gloria merupakan sosok paling ideal untuk Terry.

1. Duet Baru

Gloria secara mengejutkan akan berpasangan dengan pemain Singapura, Terry. Duet lintas negara ini akan memulai debutnya di Indonesia Masters 2026 yang akan berlangsung di Istora Senayan pada 20-25 Januari 2026.

Gaya bermain Gloria dinilai sangat cocok untuk Terry. Terlebih, eks pemain Pelatnas PBSI Cipayung itu pernah masuk 10 besar dunia dengan dua pemain berbeda yakni Hafiz Faizal dan Dejan Ferdinansyah.

“Kami memilih Gloria karena gaya bermainnya paling cocok dengan Terry. Keduanya sudah berpengalaman bermain di level tertinggi BWF Tour,” kata Paulus, dikutip dari The Straits Times, Rabu (14/1/2026).

“Dan Gloria sebelumnya pernah masuk 10 besar dunia ganda campuran dengan dua pasangan berbeda, sehingga lebih mudah untuk dipasangkan,” sambungnya.