Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari dan Jonatan Christie Lolos Perempatfinal!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |13:55 WIB
Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari dan Jonatan Christie Lolos Perempatfinal!
Jonatan Christie lolos perempatfinal Malaysia Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

JONATAN Christie memastikan tiket perempatfinal Malaysia Open 2026 setelah menang 21-18 dan 21-11 atas wakil tuan rumah, Leong Jun Hao, di babak 16 besar yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (8/1/2026) siang WIB.

Di babak perempatfinal Malaysia Open 2026 yang berlangsung Jumat 9 Januari 2026, Jonatan Christie akan menantang pemenang babak 16 besar lain yang mempertemukan Luang Guangzu (China) dan Kodai Naraoka (Jepang). Berstatus unggulan keempat, Jonatan Christie diprediksi lolos hingga fase akhir.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari Bikin Kejutan

Sementara itu, ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari lebih gila lagi. Mereka mengalahkan unggulan kedua sekaligus jagoan tuan rumah Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari sejatinya kesulitan menumbangkan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Ana/Trias -sapaan akrab Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari menang tipis 26-24.

Lanjut ke game kedua, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari bermain luar biasa dan menang 21-17. Di perempatfinal yang berlangsung besok, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari ditunggu pemenang perempatfinal lain yang mempertemukan Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan) dan Hu Ling-fang/Jheng Yu-chieh (Taiwan).

2. Komentar Jonatan Christie dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari Kelar Pertandingan

Jonatan Christie menyebut kunci kemenangan karena bisa mengontrol pertandingan. Tak heran, ayah satu anak ini menang dua game langsung.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/40/3193510/alwi_farhan_merasa_bangga_bisa_tampil_di_turnamen_level_super_1000_pada_awal_2026-Zigs_large.jpg
Malaysia Open 2026: Alwi Farhan Bangga Masuk Super 1000 di Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/40/3193472/putri_kusuma_wardani_mengungkap_targetnya_saat_tampil_di_malaysia_open_2026_yang_merupakan_turnamen_pembuka-tCvf_large.jpg
Malaysia Open 2026 Jadi Turnamen Pembuka, Putri KW Ungkap Targetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193108/berikut_lima_pebulu_tangkis_supercantik_yang_main_di_malaysia_open_2026-r9Hj_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di Malaysia Open 2026, Nomor 1 Unggulan Tuan Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/40/3193094/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-HROx_large.jpg
Jelang Malaysia Open 2026, Anak Buah Herry IP Ketakutan Hadapi Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192643/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-Omiy_large.jpg
Hasil Drawing Malaysia Open 2026: Gregoria Mariska Absen, Raymond/Nikolaus Langsung Lawan Sabar/Reza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186574/simak_daftar_wakil_indonesia_di_malaysia_open_2026-6aiv_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Raymond/Nikolaus Debut Super 1000!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement