Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari dan Jonatan Christie Lolos Perempatfinal!

JONATAN Christie memastikan tiket perempatfinal Malaysia Open 2026 setelah menang 21-18 dan 21-11 atas wakil tuan rumah, Leong Jun Hao, di babak 16 besar yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (8/1/2026) siang WIB.

Di babak perempatfinal Malaysia Open 2026 yang berlangsung Jumat 9 Januari 2026, Jonatan Christie akan menantang pemenang babak 16 besar lain yang mempertemukan Luang Guangzu (China) dan Kodai Naraoka (Jepang). Berstatus unggulan keempat, Jonatan Christie diprediksi lolos hingga fase akhir.

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari Bikin Kejutan

Sementara itu, ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari lebih gila lagi. Mereka mengalahkan unggulan kedua sekaligus jagoan tuan rumah Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari sejatinya kesulitan menumbangkan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Ana/Trias -sapaan akrab Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari menang tipis 26-24.

Lanjut ke game kedua, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari bermain luar biasa dan menang 21-17. Di perempatfinal yang berlangsung besok, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari ditunggu pemenang perempatfinal lain yang mempertemukan Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan) dan Hu Ling-fang/Jheng Yu-chieh (Taiwan).

2. Komentar Jonatan Christie dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari Kelar Pertandingan

Jonatan Christie menyebut kunci kemenangan karena bisa mengontrol pertandingan. Tak heran, ayah satu anak ini menang dua game langsung.