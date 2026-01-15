Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Masih Mustahil Dikalahkan di Awal 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |04:01 WIB
Kisah An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Masih Mustahil Dikalahkan di Awal 2026
Tunggal putri asal Korea Selatan, An Se Young. (Foto: Instagram/a_sy_2225)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Panggung Axiata Arena kembali menjadi saksi bisu keperkasaan tunggal putri nomor satu dunia, An Se Young. Pemain asal Korea Selatan ini membuktikan bahwa statusnya sebagai pemain yang mustahil dikalahkan bukanlah isapan jempol belaka usai menjuarai Malaysia Open 2026.

Dalam laga final Malaysia Open 2026, An Se Young berhasil menumbangkan rival terdekatnya dari China, Wang Zhi Yi, melalui kemenangan dua gim langsung, 21-15 dan 24-22.

1. Kebangkitan Luar Biasa di Ambang Kekalahan

Kemenangan ini bukan sekadar soal teknik, melainkan demonstrasi kekuatan mental yang luar biasa. Setelah mengamankan gim pertama, An Se Young seolah berada di ujung tanduk pada gim kedua. Ia sempat tertinggal jauh 9-17, bahkan tertinggal 13-19 yang secara matematis sulit untuk dikejar.

Namun, di sinilah sang peraih emas Olimpiade menunjukkan kelasnya. Dengan ketenangan yang nyaris tidak manusiawi, ia merebut poin demi poin hingga membalikkan keadaan.

An Se Young juara All England 2025. (Foto: Instagram/a_sy_2225)
An Se Young juara All England 2025. (Foto: Instagram/a_sy_2225)

"Saya tidak menyerah. Saya selalu percaya pada diri sendiri dan langsung melakukannya," ujar An Se Young, dikutip dari media media Malaysia, The Straits Times, Rabu (14/1/2026).

Ketangguhan ini mengantarkannya meraih gelar Malaysia Open ketiga secara berturut-turut sekaligus trofi perdana di tahun ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/40/3194972/febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari-UZs5_large.jpg
Kalahkan Jagoan Tuan Rumah di Malaysia Open 2026, Febriana/Meilysa Bikin Pelatih Ganda Putri Senang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/40/3194736/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-E4Ke_large.jpg
Fajar/Fikri Beberkan Penyebab Kalah dari Aaron/Soh di Semifinal Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194656/jonatan_christie_berusaha_melihat_sisi_positif_dari_kegagalannya_di_semifinal_malaysia_open_2026-EMIX_large.jpg
Kandas di Semifinal Malaysia Open 2026, Jonatan Christie Bersyukur Tidak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194657/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-Me6U_large.jpg
Hasil Semifinal Malaysia Open 2026: Fajar/Fikri Dikalahkan Jagoan Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194625/jonatan_christie_harus_mengakui_keunggulan_kunlavut_vitidsarn_di_semifinal_malaysia_open_2026-QZ6G_large.jpg
Hasil Semifinal Malaysia Open 2026: Jonatan Christie Akui Keunggulan Kunlavut Vitidsarn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194586/fajar_alfian_dan_fikri_siap_tempur_di_semifinal_malaysia_open_2026_pbsi-gfQx_large.jpg
Jelang Lawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Semifinal Malaysia Open 2026, Fajar/Fikri Bongkar Cara Hajar Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement