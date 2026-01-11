Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kandas di Semifinal Malaysia Open 2026, Jonatan Christie Bersyukur Tidak Cedera

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |00:35 WIB
Kandas di Semifinal Malaysia Open 2026, Jonatan Christie Bersyukur Tidak Cedera
Jonatan Christie berusaha melihat sisi positif dari kegagalannya di semifinal Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Jonatan Christie harus mengakhiri perjalanan di semifinal Malaysia Open 2026 Super 1000. Kendati begitu, ia mengaku bersyukur tidak mengakhiri laga dengan cedera.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu 10 Januari 2026, Jonatan kalah 16-21 dan 16-21 dari Kunlavut Vitidsarn. Ia pun harus merelakan tiket ke babak final.

1. Tidak Mudah

Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Jonatan mengakui memang tidak mudah untuk menaklukan Vitidsarn meski sudah bekerja keras dalam laga itu. Ia tidak kecewa gagal lolos ke final karena banyak memetik pelajaran berharga.

"Pertama, bersyukur dulu, Puji Tuhan tidak ada cedera dan segala macam. Saya harus akui, hari ini Kunlavut bermain lebih sabar, dia lebih tenang juga," kata Jonatan, dikutip Minggu (11/1/2026).

"Beberapa kali tadi, seperti reli-reli panjang, saya sudah bisa memenangkan poin,” sambung pemain yang akrab disapa Jojo itu.

“Tapi ketika poin berikutnya, saya masih gampang untuk memberikan poin ke dia dengan sangat cepat. Itu yang cukup jelas dan jadi PR untuk saya," tukas pria berusia 28 tahun tersebut.

 

