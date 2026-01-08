Kandas di Tangan Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Evaluasi Kegagalan di Malaysia Open 2026

KUALA LUMPUR – Pasangan muda ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, harus merelakan langkah mereka terhenti lebih awal di babak 32 besar Malaysia Open 2026. Menghadapi kompatriot seniornya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Raymond/Joaquin dipaksa menyerah dua gim langsung dengan skor 18-21 dan 9-21.

Perang saudara yang menguras fisik ini tersaji di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/1/2026) siang WIB. Hasil ini memastikan Raymond/Joaquin harus angkat koper, sementara Sabar/Reza melaju ke babak berikutnya.

1. Penurunan Fokus di Poin Krusial

Usai laga, Joaquin menilai permainan mereka sebenarnya sudah berjalan cukup baik, terutama pada gim pertama saat mereka sempat memberikan perlawanan sengit. Namun sayang, fokus yang menurun di poin-poin krusial membuat mereka gagal mempertahankan keunggulan yang sudah dibangun sejak awal.

"Pertama-tama puji Tuhan kami bisa bermain dengan lancar, tidak ada cedera. Tadi saya rasa mainnya cukup baik di gim pertama, sudah direncanakan dengan pelatih akan bermain seperti apa dari awal dan coba menerapkannya tapi saya rasa di poin-poin kritis kami mungkin fokusnya kurang jadi mereka bisa membalikkan keadaan," kata Joaquin dalam keterangan PBSI, Rabu (7/1/2026).

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Joaquin mengakui Sabar/Reza tampil jauh lebih siap dan matang saat memasuki gim kedua. Dia menyebut pasangan non-Pelatnas PBSI Cipayung itu telah berhasil membaca pola permainan mereka dengan sangat baik sehingga menyulitkan untuk keluar dari tekanan.

"Masuk ke gim kedua mereka mereka sudah menemukan polanya kami dan mereka langsung counter jadi kami tertekan terus," lanjutnya.