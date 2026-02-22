3 Rekor yang Bisa Dipecahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Lebih Hebat dari Valentino Rossi!

Simak tiga rekor yang bisa dipecahkan Marc Marquez di MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

BERIKUT tiga rekor yang bisa dipecahkan Marc Marquez di MotoGP 2026. Salah satunya akan membuat The Baby Alien lebih hebat dari Valentino Rossi!

Marquez sukses merebut gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya pada 2025. Ia meraihnya lewat 11 kemenangan di balapan utama plus 14 kali jadi pemenang Sprint Race.

Saat ini, Marquez mencatatkan 73 kemenangan dan 126 podium dari 207 kali start di MotoGP. Ia kembali memasuki musim baru dengan status sebagai juara bertahan dan kandidat terkuat peraih gelar.

Lantas, rekor apa saja yang bisa dipecahkan Marquez di MotoGP 2026? Simak ulasan berikut ini.

3 Rekor yang Bisa Dipecahkan Marc Marquez di MotoGP 2026

1. Gelar Juara Dunia Terbanyak

Rekor masih dipegang legenda hidup Giacomo Agostini dengan 8 gelar juara dunia di kelas premier atau 15 buah di semua kategori. Marquez berdiri sejajar dengan Rossi berkat 7 gelar juara dunia di MotoGP.

Jika sukses jadi kampiun lagi, Marquez akan menyamai capaian Agostini. Ia juga melewati raihan Rossi dengan 9 gelar juara dunia di semua kategori! Sebab, itu akan jadi titel ke-10 buatnya.