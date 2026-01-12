Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kalahkan Jagoan Tuan Rumah di Malaysia Open 2026, Febriana/Meilysa Bikin Pelatih Ganda Putri Senang

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |16:48 WIB
Kalahkan Jagoan Tuan Rumah di Malaysia Open 2026, Febriana/Meilysa Bikin Pelatih Ganda Putri Senang
Karel Mainaky senang dengan progres yang ditunjukkan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

PELATIH ganda putri Indonesia, Karel Mainaky, senang dengan progres yang ditunjukkan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Apalagi, keduanya baru saja mengalahkan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan di Malaysia Open 2026.

Ana/Trias baru dipasangkan pada pertengahan 2025. Sebelumnya, Febriana berduet dengan Amallia Cahaya Pratiwi sementara Trias menjadi partner Rachel Allessya Rose.

1. Progres Cukup Baik

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Progres mereka cukup baik dengan menjadi runner up di Australia Open 2025. Lalu, pada SEA Games 2025, Ana/Trias meraih medali perak setelah kalah dari Pearly/Thinaah di babak final nomor perorangan.

Namun, Ana/Trias tampil apik di turnamen Malaysia Open 2026. Mereka berhasil balas dendam dengan mengalahkan Pearly/Thinaah di depan publik sendiri dengan dua gim langsung 26-24 dan 21-17 pada babak 16 besar.

Sayangnya, langkah Ana/Trias terhenti di perempatfinal Malaysia Open 2026 Super 1000 di tangan Baek Ha Na/Lee So Hee. Walau begitu, Karel merasa senang melihat perkembangan signifikan anak asuhnya.

"Penampilan Ana/Trias di Malaysia Open 2026 sudah cukup baik, mengalahkan Pearly/Thinaah di rumah mereka merupakan pencapaian yang bagus karena tidak mudah,” kata Karel, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Senin (12/1/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/40/3194736/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-E4Ke_large.jpg
Fajar/Fikri Beberkan Penyebab Kalah dari Aaron/Soh di Semifinal Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194656/jonatan_christie_berusaha_melihat_sisi_positif_dari_kegagalannya_di_semifinal_malaysia_open_2026-EMIX_large.jpg
Kandas di Semifinal Malaysia Open 2026, Jonatan Christie Bersyukur Tidak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194657/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-Me6U_large.jpg
Hasil Semifinal Malaysia Open 2026: Fajar/Fikri Dikalahkan Jagoan Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194625/jonatan_christie_harus_mengakui_keunggulan_kunlavut_vitidsarn_di_semifinal_malaysia_open_2026-QZ6G_large.jpg
Hasil Semifinal Malaysia Open 2026: Jonatan Christie Akui Keunggulan Kunlavut Vitidsarn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194586/fajar_alfian_dan_fikri_siap_tempur_di_semifinal_malaysia_open_2026_pbsi-gfQx_large.jpg
Jelang Lawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Semifinal Malaysia Open 2026, Fajar/Fikri Bongkar Cara Hajar Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194579/ana_dan_trias_gugur_di_perempatfinal_malaysia_open_2026_pbsi-cMXq_large.jpg
Janji Ana/Trias Setelah Rontok di Perempatfinal Malaysia Open 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement