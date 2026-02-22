Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Johann Zarco: Dominasi Ducati Bisa Goyah, Marc Marquez Tidak!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |02:22 WIB
Johann Zarco: Dominasi Ducati Bisa Goyah, Marc Marquez Tidak!
Johann Zarco yakin menggoyang Marc Marquez dari singgasana lebih sulit daripada meruntuhkan dominasi Ducati (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP LCR Honda, Johann Zarco, yakin betul Marc Marquez akan sulit digoyahkan oleh siapa pun di MotoGP 2026. Ia yakin The Baby Alien akan kembali jadi juara dunia.

Marquez tampil brilian di MotoGP 2025 dengan merebut 11 kemenangan di balapan utama dan 14 kemenangan di Sprint Race dari total 17 seri yang diikuti. Ia pun sukses jadi juara dunia musim lalu.

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Namun, memasuki pertengahan MotoGP 2025, muncul sosok Marco Bezzecchi sebagai pengganggu. Rider tim Aprilia Racing itu kembali dijagokan sebagai kandidat juara bersama Marquez.

1. Sulit Turunkan Marc Marquez dari Singgasana

Zarco tidak setuju dengan anggapan itu. Menurutnya, menggoyahkan dominasi Ducati masih sangat mungkin. Namun, mendongkel Marquez dari singgasana tentu tidak semudah itu.

“Dominasi Ducati bisa goyah, tapi Marquez tidak. Dia punya terlalu banyak keuntungan. Dia terlalu cepat. Tentu saja Marquez (untuk juara dunia),” kata Zarco, mengutip dari Motosan, Minggu (22/2/2026).

“Bezzecchi bisa masuk di antara pembalap-pembalap Ducati dan finis kedua atau ketiga. Tapi, dia tidak akan menurunkan Marquez dari singgasana,” sahut pria asal Prancis itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/38/3202906/marco_bezzecchi_masa_bodoh_dengan_siapa_yang_akan_jadi_rekan_setimnya_di_aprilia_racing_musim_depan-1Z9y_large.jpg
MotoGP 2027: Francesco Bagnaia Mendekat ke Aprilia, Marco Bezzecchi Masa Bodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/38/3202930/marc_marquez_bicara_penyebab_belum_perpanjang_kontrak_dengan_ducati_lenovo-Aiy0_large.jpg
Marc Marquez Ungkap Penyebab Belum Perpanjang Kontrak dengan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/38/3202923/johann_zarco_ragu_marco_bezzecchi_bisa_menandingi_marc_marquez_di_motogp_2026-2bxO_large.jpg
Johann Zarco Ragu Marco Bezzecchi Bisa Tandingi Marc Marquez di MotoGP 2026: Dia Terlalu Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/38/3202912/simak_hasil_tes_pramusim_motogp_2026_di_sirkuit_buriram_pada_akhir_hari_pertama-tFLn_large.jpg
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Pertama: Marc Marquez Posisi 2, Alex Marquez Tercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/38/3202848/marc_marquez_tercepat_di_tes_pramusim_motogp_2026_di_sirkuit_buriram_ducaticorse-vYuB_large.jpg
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Pertama Sesi 1: Marc Marquez Terdepan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202763/simak_jadwal_tes_pramusim_motogp_2026_hari_ini_di_sirkuit_internasional_chang-thgY_large.jpg
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Sirkuit Buriram?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement