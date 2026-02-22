Johann Zarco: Dominasi Ducati Bisa Goyah, Marc Marquez Tidak!

PEMBALAP LCR Honda, Johann Zarco, yakin betul Marc Marquez akan sulit digoyahkan oleh siapa pun di MotoGP 2026. Ia yakin The Baby Alien akan kembali jadi juara dunia.

Marquez tampil brilian di MotoGP 2025 dengan merebut 11 kemenangan di balapan utama dan 14 kemenangan di Sprint Race dari total 17 seri yang diikuti. Ia pun sukses jadi juara dunia musim lalu.

Namun, memasuki pertengahan MotoGP 2025, muncul sosok Marco Bezzecchi sebagai pengganggu. Rider tim Aprilia Racing itu kembali dijagokan sebagai kandidat juara bersama Marquez.

1. Sulit Turunkan Marc Marquez dari Singgasana

Zarco tidak setuju dengan anggapan itu. Menurutnya, menggoyahkan dominasi Ducati masih sangat mungkin. Namun, mendongkel Marquez dari singgasana tentu tidak semudah itu.

“Dominasi Ducati bisa goyah, tapi Marquez tidak. Dia punya terlalu banyak keuntungan. Dia terlalu cepat. Tentu saja Marquez (untuk juara dunia),” kata Zarco, mengutip dari Motosan, Minggu (22/2/2026).

“Bezzecchi bisa masuk di antara pembalap-pembalap Ducati dan finis kedua atau ketiga. Tapi, dia tidak akan menurunkan Marquez dari singgasana,” sahut pria asal Prancis itu.