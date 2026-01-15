5 Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkuat di Malaysia Open 2026, Nomor 1 Tembus 479 Km/Jam!

Simak lima ganda putra dengan pukulan smash terkuat di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

BERIKUT lima ganda putra dengan pukulan smash terkuat di Malaysia Open 2026 Super 1000. Salah satunya ada yang menembus 479 km/jam!

Ganda putra merupakan salah satu nomor bergengsi di ajang bulu tangkis. Tidak jarang duel-duel yang tercipta memukau mata penonton.

Lantas, siapa saja lima ganda putra dengan pukulan smash terkuat di Malaysia Open 2026? Simak ulasan berikut ini.

5 Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkuat di Malaysia Open 2026

1. Sabar Karyaman Gutama

Pemain non-Pelatnas PBSI ini mencetak rekor di Malaysia Open 2026. Betapa tidak, Sabar melepaskan pukulan smash dengan kecepatan hingga 479,1 km/jam!

Sayangnya, langkah Sabar bersama partner-nya Moh Reza Pahlevi Isfahani terhenti di babak perempatfinal. Mereka kalah 19-21 dan 10-21 dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

2. Fajar Alfian

Ganda putra Pelatnas PBSI ini menyusul di belakang Sabar. Fajar tercatat melepaskan pukulan smash dengan kecepatan hingga 477,5 km/jam menurut BWF.

Sayangnya, langkah Fajar bersama Mohammad Shohibul Fikri hanya sampai semifinal. Serupa dengan Sabar/Reza, mereka takluk dari Chia/Soh 21-23 dan 18-21.

3. Kim Won-ho

Pukulan pemain asal Korea Selatan ini ada di urutan tiga. Kim mencetak 468,8 km/jam dalam catatan BWF.

Berbeda dengan Sabar dan Fajar, Kim bersama Seo Seung-jae, berhasil menjadi juara. Mereka mengalahkan Chia/Soh di babak final dengan 21-15, 12-21, dan 21-18.