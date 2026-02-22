Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Kedua: Marc Marquez Tercepat di Sesi Pertama!

BURIRAM – Tim pabrikan Ducati Lenovo menunjukkan dominasi mutlak pada sesi pertama hari kedua tes pramusim MotoGP Thailand 2026 di Sirkuit Buriram. Dua pembalap andalannya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, sukses menguasai papan atas dengan mencatatkan waktu tercepat di sesi pertama, sekaligus menebar ancaman serius bagi para kompetitor.

Tes pramusim yang digelar di Sirkuit Chang, Buriram, Thailand pada Minggu (22/2/2026) menjadi panggung pembuktian para pembalap reguler dan penguji. Intensitas tinggi sudah terasa sejak tiga jam pertama sesi berlangsung.

Hingga sesi 1 berakhir, Ducati tampil dominan dengan menempatkan Marquez dan Bagnaia di posisi satu-dua. Keduanya menunjukkan konsistensi ritme yang sulit disentuh rival.

1. Kebangkitan Marquez Usai Insiden Hari Pertama

Marquez menjadi yang tercepat lewat torehan waktu 1 menit 28,836 detik. Catatan itu menjadi sinyal positif jelang musim penuh MotoGP 2026 dimulai.

Pembalap yang identik dengan nomor 93 tersebut unggul tipis 0,047 detik atas Bagnaia. Meski kalah cepat, Bagnaia tetap solid setelah menuntaskan total 31 putaran.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Hasil ini sekaligus menjadi jawaban atas insiden yang dialami Marquez sehari sebelumnya. Ia sempat dua kali terjatuh pada hari pertama tes.

The Baby Alien —julukan Marc Marquez— tersungkur saat melibas tikungan 12 dan tikungan 5 dalam kecepatan tinggi. Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan cedera apa pun.