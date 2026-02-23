Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indah Cahya Resmi Dilamar Leo Rolly

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |11:23 WIB
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indah Cahya Resmi Dilamar Leo Rolly
Leo Rolly Carnando dan Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: Instagram/@rollycarnando)
KABAR bahagia datang dari pebulu tangkis supercantik, Indah Cahya Sari Jamil. Dia resmi dilamar sang tambatan hati yang juga merupakan pebulu tangkis top Indonesia, yakni Leo Rolly Carnando.

Keduanya memang sudah menjalin asmara sejak lama. Bahkan, keduanya pernah jadi partner bermain di level junior.

Leo Rolly Carnando dan Indah Cahya Sari Jamil

1. Resmi Dilamar

Kabar bahagia Indah dilamar Leo diketahui dalam unggahan keduanya di media sosial. Tepatnya, momen lamaran dilakukan pada 15 Februari 2026.

Dalam foto yang terunggah, sosok Indah pun curi perhatian. Sebab, dia tampil menawan mengenakan hijab di acara lamaran tersebut.

Momen bahagia itu juga turut dihadiri keluarga dari kedua belah pihak. Senyum semringah pun terpancar dari Leo dan juga Indah.

“Halal loading……. Mohon doanya,” tulis Leo dalam unggahannya di Instagram, @rollycarnando.

“Untuk Cinta, Tawa, dan Kebahagiaan Selamanya,” lanjut caption dalam unggahan itu.

 

