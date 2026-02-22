Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Final Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Kedua: Marco Bezzecchi Bikin Kejutan, Marc Marquez Ke-3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |20:10 WIB
Hasil Final Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Kedua: Marco Bezzecchi Bikin Kejutan, Marc Marquez Ke-3
Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)
BURIRAM - Peta kekuatan MotoGP 2026 semakin menarik setelah Aprilia Racing sukses menunjukkan dominasinya pada hari kedua tes pramusim di Sirkuit Buriram, Thailand, Minggu (22/2/2026). Rider Aprilia, Marco Bezzecchi tampil sebagai yang tercepat, sekaligus mengirimkan sinyal bahaya bagi dominasi Ducati yang selama ini sulit dipatahkan.

Bezzecchi tampil apik pada sesi terakhir tes resmi. Pembalap asal Italia itu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 28,765 detik.

Hebatnya, Aprilia tidak hanya menempatkan satu pembalap saja di posisi atas. Sebab, Ai Ogura (Trackhouse Aprilia Racing), finis tepat di bawah Bezzecchi dengan catatan waktu 1 menit 28,836 detik.

1. Dominasi Ducati Terusik di Buriram

Ogura dan Bezzecchi sukses mengasapi rider Ducati Lenovo, yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Marquez menutup sesi dengan finis posisi ketiga (1 menit 28,836 detik), sementara Bagnaia di urutan keempat (1 menit 28,883 detik).

Marquez yang masih dalam masa pemulihan dari sakit, harus menjalani sesi latihan jangka panjangnya hanya tujuh lap. Pasalnya juara bertahan itu harus terjatuh di Tikungan 3 kurang dari dua jam sebelum sesi berakhir.

Padahal, Marquez dan Bagnaia sebelumnya tampil ciamik pada sesi pertama. Kedua pembalap pabrikan Ducati itu finis pada posisi pertama dan kedua. Tapi kini, mereka harus puas diasapi oleh pembalap Aprilia.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

2. Alarm bagi Tim Pabrikan Borgo Panigale

Tentu ini menjadi alarm bagi Ducati jelang dimulainya kompetisi balap MotoGP 2026. Hasil ini menunjukkan bahwa Aprilia mengalami grafik positif dan siap menjadi penantang Ducati dalam perburuan gelar.

 

1 2
