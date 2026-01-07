Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2026: Tampil Dominan, Putri KW Singkirkan Wakil Jepang di 32 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |19:00 WIB
Hasil Malaysia Open 2026: Tampil Dominan, Putri KW Singkirkan Wakil Jepang di 32 Besar
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, sukses melaju ke babak 16 besar Malaysia Open 2026 setelah menunjukkan performa berkelas kontra Manami Suizu. Bermain taktis sejak awal laga, atlet yang akrab disapa Putri KW itu berhasil membungkam wakil Jepang tersebut dalam dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-8 dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Putri KW tampil menyengat pada laga yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/1/2026) sore WIB. Tunggal putri andalan Pelatnas PBSI itu langsung memegang kendali permainan dan unggul cukup jauh atas Suizu dengan skor 6-3 di awal gim pertama.

Poin demi poin berhasil dia dapatkan dengan mudah hingga unggul di interval gim pertama dengan skor 11-5. Suizu terlihat sangat kesulitan untuk keluar dari tekanan intens yang diberikan oleh Putri KW sepanjang paruh pertama.

Usai jeda, Putri KW bermain sangat nyaman dan terus mendikte jalannya pertandingan. Dia bahkan memperlebar selisih keunggulan menjadi 17-7 sebelum akhirnya pemain nomor enam dunia itu menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-8 atas Suizu.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Pada gim kedua, pertarungan berjalan lebih sengit karena lawan mulai memberikan perlawanan ekstra. Putri KW bahkan sempat tertinggal 7-9 dari Suizu, namun ia tetap tenang dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 9-9.

 

Halaman:
1 2
