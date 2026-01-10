Hasil Semifinal Malaysia Open 2026: Fajar/Fikri Dikalahkan Jagoan Tuan Rumah

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus menelan kekalahan dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik di semifinal Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

KUALA LUMPUR – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus menelan kekalahan dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik di semifinal Malaysia Open 2026 Super 1000. Ganda putra Indonesia itu takluk 21-23 dan 18-21.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (10/1/2026) malam WIB, Fajar/Fikri dan Aaron/Soh tampil ngotot sejak awal gim pertama. Hal itu ditandai keduanya saling kerja mengejar poin dan membuat laga berjalan sengit.

Dalam gim pertama, Fajar/Fikri harus mengaku ketangguhan Aaron/Soh. Mereka takluk dari lawan dengan poin 21-23.

Dalam gim kedua, Fajar/Fikri dan Aaron/Soh tampil dengan intensitas tinggi. Alhasil, membuat kedua pasangan saling kejar mengejar poin yakni, 2-2, 3-3, dan 4-3.

Sementara waktu, Fajar/Fikri masih unggul 12-11 atas lawan. Namun, mereka tidak boleh lengah karena Aaron/Soh berusaha membalikkan keadaan.