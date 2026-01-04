Jadwal dan Link Live Streaming United Cup 2026 di Vision+: Pemanasan Jelang Australia Open!

JAKARTA – Awal tahun langsung dibuka dengan atmosfer tenis kelas dunia lewat United Cup 2026, turnamen internasional yang mempertemukan para petenis terbaik dunia. Ajang bergengsi ini sudah mulai tayang sejak 2 Januari 2026 dan bisa disaksikan streaming di VISION+ dengan klik link di sini.

United Cup dikenal sebagai pemanasan prestisius menuju Australian Open, sekaligus panggung adu strategi, kekuatan mental, dan chemistry antar pemain dalam satu tim.

Beberapa pasangan yang mencuri perhatian antara lain wakil tuan rumah Australia, Storm Hunter / John-Patrick Smith, yang dikenal solid dan agresif di net. Dari Amerika Serikat, duet Coco Gauff / Christian Harrison. Sementara dari Tiongkok, pasangan Zhang Zhizhen / Zhu Lin tampil konsisten.

Memasuki pekan penentuan, persaingan akan semakin ketat mulai dari babak perempat final hingga final. Berikut jadwal lengkap tayangan United Cup 2026 di VISION+:

Minggu, 4 Januari 2026

06:00 WIB | United Cup 2026: Day 3

13:30 WIB | United Cup 2026: Night 3

Selasa, 6 Januari 2026

06:00 WIB | United Cup 2026: Day 5

13:30 WIB | United Cup 2026: Night 5

Rabu, 7 Januari 2026

06:00 WIB | United Cup 2026: Day 6

16:00 WIB | United Cup 2026: Night 6

Kamis, 8 Januari 2026

13:00 WIB | United Cup 2026: Night 7 – Quarter Final 3

Jumat, 9 Januari 2026

13:00 WIB | United Cup 2026: Night 8 – Quarter Final 4

Sabtu, 10 Januari 2026

06:00 WIB | United Cup 2026: Day 9 – Semifinals 1

13:30 WIB | United Cup 2026: Night 9 – Semifinals 2