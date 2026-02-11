Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Iga Swiatek Sebut Gaya Main Petenis Indonesia Janice Tjen Mirip Ashleigh Barty

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |09:58 WIB
Iga Swiatek Sebut Gaya Main Petenis Indonesia Janice Tjen Mirip Ashleigh Barty
Iga Swiatek tak kuasa memuji Janice Tjen usai keduanya berjumpa di Qatar Open 2026 (Foto: Instagram/@janicetjen)
A
A
A

DOHA – Iga Swiatek tak kuasa memuji Janice Tjen usai keduanya berjumpa di Qatar Open 2026. Ia melihat gaya main petenis Indonesia itu mirip mantan nomor satu dunia Ashleigh Barty.

Swiatek berhasil merebut kemenangan atas Janice di babak kedua Qatar Open 2026. Pertandingan itu digelar di Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, Qatar pada Selasa 10 Februari 2025.

1. Tanpa Kesulitan

Janice Tjen. (Foto: Instagram/janicetjen)

Petenis asal Polandia itu berhasil membungkus kemenangan dalam dua set langsung dengan skor 6-0 dan 6-3. Swiatek mengaku sangat senang menyudahi laga tanpa kesulitan berarti.

"Saya sangat senang. Terutama bisa kembali ke sini. Saya sangat suka bermain di sini," kata Swiatek dilansir dari Tennis Temple, Rabu (11/2/2026).

"Terima kasih telah datang untuk menyemangati kami sejak pertandingan pertama," tambah perempuan berusia 24 tahun itu.

 

1 2
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
