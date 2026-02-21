Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Pertama: Marc Marquez Posisi 2, Alex Marquez Tercepat

Simak Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram pada akhir hari pertama di mana Alex Marquez jadi yang tercepat (Foto: Facebook/MotoGP)

BURIRAM – Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Sabtu (21/2/2026) sore WIB, sudah diketahui. Alex Marquez tampil sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 29,262 detik!

Pembalap tim Gresini Racing itu mengungguli sang kakak Marc Marquez dengan selisih 0,129 detik. Posisi tiga ditempati oleh Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Jalannya Sesi

Memasuki sesi siang, para pembalap kembali tancap gas usai jeda. Alex Marquez langsung mencatatkan waktu 1 menit 29,262 detik saat tes bersisa 2 jam lagi atau sekira pukul 16.00 WIB.

Tes kali ini berlangsung dengan cukup dramatis. Pasalnya, bendera merah 2 kali berkibar lantaran kecelakaan yang menimpa para pembalap, termasuk Marc Marquez!

Sang juara dunia MotoGP 2025 sempat terjatuh dua kali di sesi pagi hari. Untungnya, ia melalui sesi siang dengan cukup mulus dan hanya berjarak 0,129 detik dari sang adik.

Sesi siang sempat terhenti sekira pukul 16.30 WIB karena bendera merah berkibar dengan alasan kondisi trek yang tidak aman. Tidak diketahui dengan pasti apa penyebab munculnya status tersebut.