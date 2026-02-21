Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Pertama: Marc Marquez Posisi 2, Alex Marquez Tercepat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |18:25 WIB
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Pertama: Marc Marquez Posisi 2, Alex Marquez Tercepat
Simak Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram pada akhir hari pertama di mana Alex Marquez jadi yang tercepat (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

BURIRAM – Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Sabtu (21/2/2026) sore WIB, sudah diketahui. Alex Marquez tampil sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 29,262 detik!

Pembalap tim Gresini Racing itu mengungguli sang kakak Marc Marquez dengan selisih 0,129 detik. Posisi tiga ditempati oleh Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Jalannya Sesi

Memasuki sesi siang, para pembalap kembali tancap gas usai jeda. Alex Marquez langsung mencatatkan waktu 1 menit 29,262 detik saat tes bersisa 2 jam lagi atau sekira pukul 16.00 WIB.

Tes kali ini berlangsung dengan cukup dramatis. Pasalnya, bendera merah 2 kali berkibar lantaran kecelakaan yang menimpa para pembalap, termasuk Marc Marquez!

Sang juara dunia MotoGP 2025 sempat terjatuh dua kali di sesi pagi hari. Untungnya, ia melalui sesi siang dengan cukup mulus dan hanya berjarak 0,129 detik dari sang adik.

Sesi siang sempat terhenti sekira pukul 16.30 WIB karena bendera merah berkibar dengan alasan kondisi trek yang tidak aman. Tidak diketahui dengan pasti apa penyebab munculnya status tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/38/3202848/marc_marquez_tercepat_di_tes_pramusim_motogp_2026_di_sirkuit_buriram_ducaticorse-vYuB_large.jpg
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Pertama Sesi 1: Marc Marquez Terdepan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202763/simak_jadwal_tes_pramusim_motogp_2026_hari_ini_di_sirkuit_internasional_chang-thgY_large.jpg
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Sirkuit Buriram?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202761/pedro_acosta_menyambut_baik_ide_menggelar_balapan_di_jalan_raya-tCq5_large.jpg
Pedro Acosta Tanggapi Wacana Balapan MotoGP di Jalan Raya, Singgung soal Seri Legendaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202760/francesco_bagnaia_tak_boleh_dianggap_remeh_di_motogp_2026-v8Di_large.jpg
Mental Membaik, Francesco Bagnaia Tak Boleh Dianggap Remeh di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202743/pengamat_menantikan_seperti_apa_ledakan_francesco_bagnaia_di_motogp_2026-x2w7_large.jpg
Pengamat Nantikan Ledakan Francesco Bagnaia di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202722/jorge_martin_dinyatakan_fit_untuk_turun_di_tes_pramusim_motogp_2026_yang_kedua-5eBV_large.jpg
Dinyatakan Fit, Jorge Martin Siap Ramaikan Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement