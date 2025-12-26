Jadwal dan Link Live Streaming MGM Macau Tennis Masters 2025 di Vision+, Rising Stars Tenis Dunia Siap Unjuk Gigi!

JAKARTA – Penghujung 2025 akan ditutup dengan atmosfer tenis kelas dunia lewat MGM Macau Tennis Masters 2025. Turnamen eksibisi tenis ini menghadirkan kombinasi antara nama besar dan generasi baru bintang tenis global.

Digelar pada 27–28 Desember 2025 di Macao Forum, ajang ini bisa disaksikan streaming di Vision+. Cara menyaksikannya mudah, cukup dengan klik link di sini.

Sorotan utama tahun ini tertuju pada kehadiran Alejandro Davidovich Fokina. Dia jadi salah satu petenis paling eksplosif di ATP Tour saat ini. Ia akan beradu panggung dengan generasi baru tenis dunia. Kehadiran mereka dipandu oleh dua figur legendaris, Li Na dan Conchita Martinez.

Berikut jadwal lengkap tayangan MGM Macau Tennis Masters 2025:

Jumat, 27 Desember 2025

13:00 WIB | MGM Macau Tennis Masters 2025 – Day 1

Sabtu, 28 Desember 2025

13:00 WIB | MGM Macau Tennis Masters 2025 – Day 2