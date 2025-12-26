Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming MGM Macau Tennis Masters 2025 di Vision+, Rising Stars Tenis Dunia Siap Unjuk Gigi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |13:23 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MGM Macau Tennis Masters 2025 di Vision+, Rising Stars Tenis Dunia Siap Unjuk Gigi!
Saksikan MGM Macau Tennis Masters 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Penghujung 2025 akan ditutup dengan atmosfer tenis kelas dunia lewat MGM Macau Tennis Masters 2025. Turnamen eksibisi tenis ini menghadirkan kombinasi antara nama besar dan generasi baru bintang tenis global.

Digelar pada 27–28 Desember 2025 di Macao Forum, ajang ini bisa disaksikan streaming di Vision+. Cara menyaksikannya mudah, cukup dengan klik link di sini.

Sorotan utama tahun ini tertuju pada kehadiran Alejandro Davidovich Fokina. Dia jadi salah satu petenis paling eksplosif di ATP Tour saat ini. Ia akan beradu panggung dengan generasi baru tenis dunia. Kehadiran mereka dipandu oleh dua figur legendaris, Li Na dan Conchita Martinez.

Berikut jadwal lengkap tayangan MGM Macau Tennis Masters 2025:

Jumat, 27 Desember 2025

13:00 WIB | MGM Macau Tennis Masters 2025 – Day 1

Sabtu, 28 Desember 2025

13:00 WIB | MGM Macau Tennis Masters 2025 – Day 2

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190316/saksikan_turnamen_tenis_next_gen_atp_finals_2025_di_vision_plus-DBGy_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Next Gen ATP Finals 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187449/bastian_schweinsteiger_dan_ana_ivanovic_segera_bercerai-SwKx_large.jpg
Mantan Petenis Cantik Ana Ivanovic Segera Menjanda, Bastian Schweinsteiger Bikin Ulah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183766/janice_tjen-Do5S_large.jpg
Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182710/simak_kisah_perjalanan_petenis_cantik_indonesia_janice_tjen_menembus_peringkat_53_dunia-uDKc_large.jpg
Kisah Perjalanan Petenis Cantik Indonesia Janice Tjen, dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3181948/berapa_total_hadiah_uang_yang_diperoleh_petenis_janice_tjen_sepanjang_2025-mayx_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Petenis Cantik Janice Tjen Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181821/janice_tjen-g8E7_large.jpg
Masuk Nominasi WTA Awards 2025, Petenis Indonesia Janice Tjen Berpeluang Menang!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement