HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Janice Tjen vs Liudmila Samsonova di 16 Besar Dubai Open 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |06:07 WIB
Jadwal Siaran Langsung Janice Tjen vs Liudmila Samsonova di 16 Besar Dubai Open 2026
Janice Tjen siap tempur di 16 besar Dubai Open 2026. (Foto: instagram/@janicetjen)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Janice Tjen vs Liudmila Samsonova di 16 besar Dubai Open 2026 akan diulas Okezone. Jika tidak ada aral melintang, laga ini akan digelar pada hari ini, Selasa (3/2/2026) sekira pukul 16.00 WIB.

Liudmila Samsonova yang merupakan lawan Janice Tjen bukanlah Petenis sembarangan. Tahun lalu, Petenis asal Rusia ini sempat lolos ke perempatfinal Wimbledon nomor tunggal putra. Karena itu, Janice Tjen diprediksi akan menghadapi laga yang tidak mudah sore ini.

1. Janice Tjen Susah Payah Menang di Babak Pertama Dubai Open 2026

Janice Tjen gugur di babak pertama Australia Open 2026 janicetjen

Janice Tjen satu tempat di babak 16 besar WTA 500 Abu Dhabi Terbuka 2026 usai menyingkirkan wakil Australia, Maya Joint, lewat duel ketat tiga set dengan skor 7(8)-6(6), 3-6, 6-3.

Bertanding di Zayed Sports City International Tennis Centre, Abu Dhabi, Senin 2 Februari 2026, Janice Tjen dipaksa bekerja keras dalam laga berdurasi panjang tersebut. Tren positif Janice Tjen yang sudah terlihat sejak Australia Terbuka kembali berlanjut. Meski secara statistik kalah dalam total perolehan poin, 102 berbanding 107 milik Joint, efektivitasnya dalam memanfaatkan momen krusial menjadi faktor penentu hasil akhir.

Set pertama langsung menguji mentalitas Janice Tjen. Pertarungan sengit membuat set pembuka harus ditentukan melalui tiebreak. Dalam situasi penuh tekanan, Janice Tjen tampil tenang dan mampu mengamankan poin-poin penting untuk menutup set dengan skor 7(8)-6(6).

Momentum sempat berpindah di set kedua. Janice kehilangan ritme permainan dan harus mengakui keunggulan Joint dengan skor 3-6. Namun, petenis kebanggaan Merah Putih itu tak larut dalam tekanan dan segera bangkit di set penentuan.

 

Halaman:
1 2
