HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Kalah Pamor dari Tenis? Marc Marquez Gagal Sabet Gelar Atlet Terbaik Spanyol 2025!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |12:02 WIB
MotoGP Kalah Pamor dari Tenis? Marc Marquez Gagal Sabet Gelar Atlet Terbaik Spanyol 2025!
Marc Marquez gagal meraih trofi atlet terbaik Spanyol 2025. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

KEBERHASILAN Marc Marquez mendominasi MotoGP 2025 belum cukup mengantarkan The Baby Alien meraih gelar atlet terbaik Spanyol 2025. Dalam penganugerahan yang digagas media Spanyol, Marca, gelar atlet terbaik Spanyol 2025 jatuh ke tangan petenis Spanyol, Carlos Alcaraz.

Mengutip dari Tennis World, Carlos Alcaraz meraih 44,37 persen suara. Sementara Marc Marquez harus puas duduk di posisi dua dengan 21,5 persen suara.

1. Dominasi Carlos Alcaraz di Tahun 2025

Carlos Alcaraz mendominasi tenis 2025
Carlos Alcaraz mendominasi tenis 2025

Dari empat turnamen Grand Slam yang ada di cabang olahraga tenis (Australia Open, French Open, Wimbledon dan US Open), Carlos Alcaraz memenangkan dua ajang di antaranya. Petenis 22 tahun itu menjadi kampiun French Open dan US Open 2025.

Performa ganas Carlos Alcaraz tersaji pada April-Oktober 2025. Dalam periode tersebut, ia sembilan kali lolos ke final dan tujuh di antaranya berujung gelar juara.

2. Marc Marquez Siap Bangkit di MotoGP 2026

Di sisi lain, Marc Marquez masih dalam pemulihan cedera bahu yang didapat, efek ditabrak Marco Bezzechi (Aprilia Racing) di MotoGP Mandalika 2025 yang digelar pada Minggu, 5 Oktober 2025.

Saat mengalami kecelakaan di atas, masih ada empat seri balapan dan Marc Marquez telah mengunci gelar juara MotoGP 2025. Sesuai jadwal, tes pramusim MotoGP 2026 dimulai di Sirkuit Sepang pada 3-5 Februari 2026.

 

