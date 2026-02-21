Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Sirkuit Buriram?

BURIRAM – Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 hari ini, Sabtu (21/2/2026), sudah diketahui. Akankah Marc Marquez menggila di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand?

Tes kedua jelang MotoGP 2026 akan digelar di Thailand pada 21-22 Februari. Ini merupakan uji coba terakhir sebelum para pembalap mengikuti seri perdana di lokasi yang sama pekan depan.

1. Tes Pertama

Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Pada tes pertama di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, 3-5 Februari 2026, Marc Marquez tampil cukup gemilang. Ia sempat menguasai hari pertama dengan 1 menit 57,018 detik.

Namun, di hari-hari berikutnya, Marquez tidak terlalu baik. Pun begitu, ia sempat menorehkan waktu satu putaran tercepat 1 menit 56,789 di hari terakhir pada sesi pagi.

Sementara, berkaca pada tes jelang MotoGP 2025, Marquez juga cukup impresif di Buriram. Ia menguasai hari pertama dengan 1 menit 29,184 detik.

Bahkan, Marquez cukup konsisten berada di empat besar dalam dua hari tes. Pembalap tim Ducati Lenovo itu juga mencetak waktu satu putaran terbaik 1 menit 28,855 detik di hari terakhir pada sesi pagi.