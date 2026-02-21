Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Sirkuit Buriram?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |04:46 WIB
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Sirkuit Buriram?
Simak jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 hari ini di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

BURIRAM – Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 hari ini, Sabtu (21/2/2026), sudah diketahui. Akankah Marc Marquez menggila di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand?

Tes kedua jelang MotoGP 2026 akan digelar di Thailand pada 21-22 Februari. Ini merupakan uji coba terakhir sebelum para pembalap mengikuti seri perdana di lokasi yang sama pekan depan.

1. Tes Pertama

Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Pada tes pertama di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, 3-5 Februari 2026, Marc Marquez tampil cukup gemilang. Ia sempat menguasai hari pertama dengan 1 menit 57,018 detik.

Namun, di hari-hari berikutnya, Marquez tidak terlalu baik. Pun begitu, ia sempat menorehkan waktu satu putaran tercepat 1 menit 56,789 di hari terakhir pada sesi pagi.

Sementara, berkaca pada tes jelang MotoGP 2025, Marquez juga cukup impresif di Buriram. Ia menguasai hari pertama dengan 1 menit 29,184 detik.

Bahkan, Marquez cukup konsisten berada di empat besar dalam dua hari tes. Pembalap tim Ducati Lenovo itu juga mencetak waktu satu putaran terbaik 1 menit 28,855 detik di hari terakhir pada sesi pagi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202761/pedro_acosta_menyambut_baik_ide_menggelar_balapan_di_jalan_raya-tCq5_large.jpg
Pedro Acosta Tanggapi Wacana Balapan MotoGP di Jalan Raya, Singgung soal Seri Legendaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202760/francesco_bagnaia_tak_boleh_dianggap_remeh_di_motogp_2026-v8Di_large.jpg
Mental Membaik, Francesco Bagnaia Tak Boleh Dianggap Remeh di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202743/pengamat_menantikan_seperti_apa_ledakan_francesco_bagnaia_di_motogp_2026-x2w7_large.jpg
Pengamat Nantikan Ledakan Francesco Bagnaia di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202722/jorge_martin_dinyatakan_fit_untuk_turun_di_tes_pramusim_motogp_2026_yang_kedua-5eBV_large.jpg
Dinyatakan Fit, Jorge Martin Siap Ramaikan Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202657/fermin_aldeguer_berpotensi_turun_di_motogp_brasil_2026_ferminaldeguer54-zJKn_large.jpg
Mulai Pulih Cedera, Kapan Fermin Aldeguer Balapan di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202634/casey_stoner-Npax_large.jpg
Kisah Sedih Casey Stoner, Juara Dunia Honda dan Ducati yang Pensiun Dini dari MotoGP karena Kelelahan Kronis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement