Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028

JAKARTA – Kabar gembira datang bagi dunia angkat besi Tanah Air menjelang persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, memastikan dua lifter andalan Indonesia, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah, tidak akan lagi saling sikut di kelas yang sama, melainkan bakal turun di dua nomor berbeda pada pesta olahraga terbesar di dunia tersebut.

1. Keberhasilan Diplomasi Internasional

Okto –sapaan akrabnya– menyampaikan kabar tersebut setelah adanya titik temu dari diskusi intensif antara pihaknya dengan Federasi Angkat Besi Dunia (IWF). Dengan begitu, Indonesia berpotensi meraih dua medali emas dari Rizki dan Rahmat karena akan turun di kelas yang berbeda.

"Paling menarik adalah diplomasi Komite Olimpiade Indonesia kepada Federasi Angkat Besi Dunia itu akhirnya diterima," kata Okto kepada awak media di Kantor NOC Indonesia, Senayan, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

"Jadi kalau selama ini pusing itu karena jagoan kita itu, Rizki (Juniansyah) sama Rahmat (Erwin Abdullah) ada di dua kelas yang sama. Di Olimpiade LA 2028 itu akhirnya nomornya bisa dipecah," tambahnya.

Khusus di Olimpiade LA 2028, kata Okto, Rizki yang baru saja memecahkan rekor dunia sekaligus meraih medali emas SEA Games 2025 di nomor 79kg, akan tampil di kelas 75kg. Sementara Rahmat yang juga berhasil menaiki podium tertinggi di SEA Games 2025 (kelas 88kg) akan turun di nomor 85kg di pesta olahraga bergengsi dunia tersebut.

Lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Koko)

"Jadi khusus di LA 2028 ini akan ada nomor 75 kg dan 85 kg. Sehingga dua atlet terbaik kita ini bisa dipecah. Jadi ada yang tanding di 75 kg, ada yang tanding di 85kg," ujar Okto.