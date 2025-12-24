Ini Alasan Tim Atletik Indonesia Mampu Sumbang Banyak Medali di SEA Games 2025

JAKARTA – Keberhasilan Timnas Atletik Indonesia membawa pulang total 20 medali dari SEA Games 2025 Thailand menjadi angin segar bagi dunia olahraga Tanah Air. Di balik kesuksesan tersebut, kontribusi atlet asal Jakarta sangat menonjol dengan sumbangan tujuh medali, yang terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 2 perunggu.

Ketua Umum Pengurus Provinsi PASI DKI Jakarta sekaligus Manajer Timnas Atletik Indonesia, Mustara, menyatakan bahwa pencapaian ini adalah buah dari sistem pembinaan yang terukur. Keberhasilan 10 atlet Jakarta yang masuk dalam skuad inti nasional menunjukkan bahwa sinergi antara cabang olahraga dan induk organisasi berjalan sesuai rencana.

"Alhamdulillah, prestasi atlet Jakarta ini berkat dukungan KONI DKI Jakarta. Kami bukan hanya dibantu dana kegiatan, tetapi juga pendampingan yang maksimal," ujar Mustara kepada awak media, Rabu (24/12/2025).

1. Sinergi Anggaran dan Pembinaan Atlet

Mustara menegaskan prestasi di level internasional tidak bisa diraih secara instan atau melalui usaha sendirian. Menurutnya, dibutuhkan dukungan finansial yang stabil agar program latihan bisa berjalan konsisten. Ia mengapresiasi KONI DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari training camp (TC) di luar negeri hingga penanganan medis.

“Enggak mungkin pembinaan tanpa dana. Nah, dukungan itu kami dapatkan dari KONI DKI,” tegas Mustara. Dukungan tersebut dirasakan langsung oleh PASI Jakarta melalui berbagai fasilitas seperti layanan kesehatan, asuransi, suplemen, hingga bantuan peralatan tanding yang memadai.

Ketum PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Ketum Pengprov PASI DKI Jakarta

Prestasi atletik Jakarta memang tengah berada di tren positif. Sebelum bersinar di Thailand, Jakarta sukses menyabet predikat juara umum cabang atletik pada PON Aceh-Sumut dengan koleksi 11 emas. Mustara menilai hasil ini adalah bukti nyata dari realisasi anggaran tahunan KONI DKI yang berkisar Rp2 miliar hingga Rp4 miliar per cabor, yang dialokasikan tepat sasaran untuk kebutuhan atlet dan pelatih.