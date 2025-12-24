Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

SEA Games 2025: Lampaui Target 80 Emas, Indonesia Tunjukkan Konsistensi Prestasi Atlet Nasional

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |09:49 WIB
SEA Games 2025: Lampaui Target 80 Emas, Indonesia Tunjukkan Konsistensi Prestasi Atlet Nasional
Kontingen Indonesia mampu melampaui target 80 emas di SEA Games 2025 (Foto: Cycling Indonesia)
A
A
A

KONTINGEN Indonesia sukses melampaui target 80 medali emas di SEA Games 2025 yang ditetapkan oleh Kemenpora RI. Total, Tim Merah Putih menyabet 91 emas, 112 perak, dan 130 perunggu.

Sejumlah cabang olahraga (cabor) mencuri perhatian seperti misalnya triathlon. Di mana, Martina Ayu Pratiwi sukses menjadi peraih medali terbanyak di SEA Games 2025.

1. Juara Umum

Martina Ayu Pratiwi. (Foto: NOC Indonesia)

Sepanjang 11 hari, Martina turun di tiga cabor berbeda yakni aquathlon, duathlon, dan triathlon. Atlet asal Jawa Timur itu sukses meraih lima emas dan dua perak.

Total, tim Triathlon Indonesia meraih tujuh emas, tiga perak, dan satu perunggu. Mereka pun untuk pertama kalinya jadi juara umum di SEA Games.

Tak hanya Martina, Rashif Amila Yaqin juga menjadi sorotan. Sebelumnya, ia meraih medali emas cabang aquathlon pada SEA Games 2023 di Kamboja.

“Bagian tersulit adalah menjaga fokus agar bisa bertahan dan menyelesaikan lomba. Mendekati garis finis, saya melihat Ibu yang sudah menunggu,” kata Ami dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/12/2025).

 

Halaman:
1 2 3
