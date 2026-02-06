Advertisement
SPORT LAIN

POBSI Dukung Penuh Carabao International Open 2026 yang Resmi Dibuka Hari Ini, Langsung Cetak Rekor MURI!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |18:49 WIB
POBSI Dukung Penuh Carabao International Open 2026 yang Resmi Dibuka Hari Ini, Langsung Cetak Rekor MURI!
Carabao International Open 2026 resmi dibuka hari ini. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
TURNAMEN biliar bertajuk Carabao International Open 2026 resmi bergulir pada hari ini, Jumat (6/2/2026), dan akan berlangsung hingga Minggu 8 Februari 2026. Turnamen biliar berskala internasional itu berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta. 

Turnamen tersebut digagas Carabao Billiards Indonesia. Terdapat tiga kategori utama dalam turnamen tersebut, yakni Carabao International Open, Carabao Junior Open, dan Carabao International Celebrity Billiard.

Carabao International Open 2026 resmi dibuka hari ini Okezone.jpg

1. Carabao International Open 2026 Bikin Industri Olahraga Tanah Air Makin Berkembang

Sekretaris Jenderal Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Achmad Fadil Nasution, menegaskan pihaknya mendukung penuh turnamen berskala internasional tersebut. Menurutnya, ajang tersebut dapat membuat industri olahraga biliar di Tanah Air semakin berkembang. 

“PB POBSI selama ini berpegang teguh untuk mendukung acara seperti ini. Kita harap turnamen seperti ini bisa terus dilaksanakan di Indonesia. Harapannya event seperti ini dapat mengangkat prestasi Indonesia di level internasional,” kata Fadil kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (6/2/2026). 

“Tentu turnamen seperti ini sangat positif karena mengembangkan industri untuk lebih meriah lagi sehingga kalau industrinya sudah hidup tentu seluruh instrumen yang berpartisipasi pada kegiatan atau yang terlibat akan ikut terangkat,” sambungnya. 

2. Apresiasi dari Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo

Kata Fadil, Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, juga turut menyampaikan apresiasinya kepada Carabao atas penyelenggaraan turnamen bergengsi tersebut. Ia mengatakan federasi sangat terbuka kepada pihak mana pun demi memajukan olahraga biliar di Indonesia. 

 

