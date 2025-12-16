Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Aksi Mulia Robi Syianturi: Lelang Jersey Emas SEA Games 2025 untuk Korban Bencana Sumatera

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |20:57 WIB
Aksi Mulia Robi Syianturi: Lelang Jersey Emas SEA Games 2025 untuk Korban Bencana Sumatera
Robi Syianturi raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA — Bintang maraton Indonesia, Robi Syianturi, menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan melelang jersey bersejarah yang ia kenakan saat menyabet medali emas di SEA Games 2025 Thailand. Seluruh dana yang terkumpul dari aksi lelang ini akan didonasikan sepenuhnya untuk meringankan beban para korban bencana alam yang melanda wilayah Sumatera.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @robi_syianturi, pelari berusia 27 tahun asal Belitung ini mengungkapkan keinginannya untuk terjun langsung membantu sesama. Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan momen perjuangannya di lintasan maraton bersanding dengan foto jersey kebanggaan dan medali emas yang baru saja ia raih.

“Bismillah, Lelang For #Sumatera! Dari Rakyat untuk Rakyat,” tulis Robi dalam keterangan unggahannya.

Robi menegaskan jersey tersebut memiliki nilai historis yang mendalam sebagai bukti dedikasinya untuk bangsa. Namun, demi rasa solidaritas terhadap warga yang sedang berduka di Sumatera, ia memilih untuk melepaskan benda berharga tersebut kepada penawar tertinggi.

“Dengan niat baik, saya melelang singlet yang saya gunakan ketika meraih medali emas di nomor maraton SEA Games Thailand 2025. Semua hasil lelang singlet ini, insyaallah akan saya donasikan 100% untuk saudara-saudara kita di Sumatra yang sedang tertimpa musibah bencana alam,” tambah Robi.

1. Detail Lelang dan Target Donasi

Robi Syianturi di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)
Robi Syianturi di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

Proses lelang ini dimulai dengan harga awal sebesar Rp1.000.000. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, penawaran dilakukan secara terbuka melalui kolom komentar di akun media sosial sang atlet, dengan batas waktu penutupan lelang pada 18 Desember 2025 pukul 19.00 WIB.

Untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran, Robi bekerja sama dengan rekan sesama pelari maraton, Welman Pasaribu. Welman yang saat ini berada di lokasi bencana, tepatnya di wilayah Sibolga–Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, akan bertugas membantu penyaluran bantuan tersebut secara langsung.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
