Robi Syianturi Wujudkan Mimpi di SEA Games 2025: Medali Emas Marathon untuk Indonesia dan Keluarga

Atlet marathon Indonesia, Robi Syianturi persembahkan medali emas SEA Games 2025 untuk Indonesia dan keluarga. (Foto: NOC Indonesia)

BANGKOK – Atlet atletik kebanggaan Indonesia, Robi Syianturi, berhasil menorehkan prestasi tertinggi dengan menyumbangkan medali emas dari nomor marathon putra di SEA Games Thailand 2025. Terwujudnya mimpi ini membuat Robi mendedikasikan medali emas bersejarah tersebut untuk Indonesia serta keluarga tercinta.

Tim atletik Indonesia secara keseluruhan tampil luar biasa pada ajang SEA Games Thailand 2025. Sebanyak empat medali emas sukses diborong dari nomor-nomor lari jauh dan jalan cepat, yaitu marathon putra, marathon putri, men’s 20km race walk, dan women’s 20km race walk.

1. Strategi Jitu untuk Raih Medali Emas

Pada nomor marathon putra, Robi Syianturi tampil impresif dan berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu 2 jam 27 menit 33 detik. Robi mengatakan, catatan waktu ini didapat setelah menerapkan strategi matang sepanjang perlombaan. Atlet berusia 27 tahun itu juga diuntungkan dengan kondisi cuaca yang berpihak kepadanya.

"Tadi dari awal saya coba main pace sendiri karena kita tahu angin sangat kencang tapi flat. Pas putra balik lebih enak lagi karena didorong angin," kata Robi, dikutip dari rilis resmi Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, di nomor marathon putri, Odekta Elvina Naibaho juga memastikan medali emas bagi Kontingen Indonesia usai mencatatkan waktu 2 jam 43 menit 13 detik.

Robi Syianturi di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

2. Target Berikutnya

Robi mengaku sangat senang bisa mendapatkan medali emas SEA Games untuk pertama kalinya, setelah sebelumnya sempat meraih medali perunggu pada edisi tahun 2023. Ia mempersembahkan prestasi ini untuk Indonesia dan semua pihak yang telah berkontribusi, terutama keluarga.