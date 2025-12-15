3 Wakil Tenis Indonesia Melaju ke Semifinal SEA Games 2025, Sudah Pastikan Tiga Medali Perunggu

NONTHABURI – Tim Indonesia kembali mengukir hasil manis pada cabang olahraga (cabor) tenis nomor perorangan SEA Games Thailand 2025. Tiga wakil Merah Putih, yaitu Janice Tjen (tunggal putri), Christopher Rungkat/Aldila Sutjiadi (ganda campuran), dan M. Rifqi Fitriadi (tunggal putra), kompak meraih kemenangan dan melaju ke babak semifinal.

Dengan mencapai semifinal, ketiga wakil tersebut secara otomatis telah memastikan minimal medali perunggu untuk Kontingen Indonesia. Pertandingan cabor tenis digelar di National Tennis Development Center, Nonthaburi, Thailand, pada Senin (15/12/2025).

1. Ganda Campuran dan Tunggal Putri Mulus

Laga diawali dengan penampilan apik dari bintang tenis putri Indonesia, Janice Tjen. Petenis berusia 23 tahun itu tampil moncer saat melawan atlet Filipina, Alexa William, di babak perempatfinal.

Janice Tjen menutup laga tersebut lewat kemenangan dua set langsung dengan skor akhir 6-3 dan 6-4. Kemenangan ini praktis membawa Janice Tjen melaju ke babak semifinal dan sudah memastikan medali perunggu.

Hasil manis juga diukir oleh ganda campuran andalan Indonesia, Christopher Rungkat (Christo)/Aldila Sutjiadi (Dila). Mereka tampil impresif melawan pasangan Vietnam, Nguyen Li/Viet Dinh, di babak perempatfinal.