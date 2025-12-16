Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA Games 2025: Menang 3-0, Rivan Nurmulki Cs ke Semifinal!

BANGKOK – Timnas Voli Putra Indonesia memastikan satu tempat di babak semifinal cabang olahraga (cabor) voli putra SEA Games 2025. Tiket babak empat besar ini disegel setelah Rivan Nurmulki dan kawan-kawan tampil dominan dengan membungkam perlawanan Filipina dalam laga akhir penyisihan Grup B.

1. Menang Meyakinkan

Timnas Voli Putra Indonesia sukses memetik kemenangan tiga set langsung dengan skor meyakinkan 3-0 (25-17, 27-25, 26-24) dalam laga yang digelar di Indoor Stadium Huamark, Selasa (16/12/2025). Hasil impresif ini mengukuhkan posisi skuad Merah Putih sebagai juara Grup B dengan koleksi enam poin sempurna dari dua pertandingan yang telah dilakoni.

Pada awal laga, Boy Arnez dan kolega tampil menyengat sejak set pertama dibuka. Koordinasi permainan yang solid membuat Indonesia unggul cukup telak atas Filipina dengan skor 10-5 di menit-menit awal.

Tim besutan Jeff Jiang Jie tersebut terus konsisten mencuri poin demi poin hingga memimpin 22-17. Tanpa menemui kendala berarti, Timnas voli putra Indonesia akhirnya menutup set pertama dengan skor kemenangan 25-17 atas skuad Filipina.

Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina

Memasuki set kedua, tensi pertandingan meningkat secara drastis dengan persaingan yang cukup sengit. Indonesia sempat memimpin 10-8, namun Filipina mampu memberikan perlawanan hingga memangkas jarak menjadi 12-13, dan kejar-kejaran angka terus berlanjut hingga kedudukan imbang 17-17.