Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 18.00 WIB: Koleksi 52 Emas, Indonesia Nyaman di Posisi 2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |18:57 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 18.00 WIB: Koleksi 52 Emas, Indonesia Nyaman di Posisi 2
Indonesia kini sudah koleksi 52 Emas di SEA Game 2025. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Senin (15/12/2025) hingga pukul 18.00 WIB masih dikuasai tuan rumah Thailand. Sementara Kontingen Indonesia terlihat semakin nyaman usai mengoleksi 52 medali emas.

Secara keseluruhan, saat ini Tim Merah-Putih sudah mengoleksi 168 medali SEA Games 2025. Dengan rincian 52 emas, 60 perak, dan 56 perunggu.

1. Indonesia Jauhi Kejaran Vietnam

Indonesia terus menambah perolehan medali emas hari ini. Terbaru, dua medali emas datang dari cabang olahraga (cabor) menembak dan lempar lembing.

Medali emas dari cabor menembak dipersembahkan oleh Vincentius Djajadiningrat lewat nomor Practical Shooting - Production individual putra. Vincentius tampil menawan pada perlombaan yang berlangsung di Photharam Shooting Range, Thailand.

Tak ada atlet yang bisa mengejar perolehan poin yang dikoleksi Vincentius hingga dirinya berhak merebut medali emas,

Vincentius Djajadiningrat sumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)
Vincentius Djajadiningrat sumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Lalu medali emas ke-52 diberikan oleh atlet lempar lembing putra Indonesia, Abdul Hafiz. Hafiz berhasil mendapatkan emas dari cabang olahraga (cabor) atletik nomor lempar lembing putra.

Perlombaan itu berlangsung di Suphachalasai Stadium, National Stadium, Bangkok, Thailand.Hafiz tampil luar biasa mengalahkan lima pesaing lainnya di babak final.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190055/abdul_hafiz-YMAj_large.jpg
Hasil Lempar Lembing Putra SEA Games 2025: Abdul Hafiz Pastikan Emas Ke-52 Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190048/vincentius_djajadiningrat_sumbang_medali_emas_untuk_indonesia_di_sea_games_2025-gJNI_large.jpg
Vincentius Djajadiningrat Sumbang Emas Ke-51 Indonesia dari Cabor Menembak SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190038/klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025_senin_15_desember_2025_pukul_1700_wib_timnasindonesiaofficial-2ow3_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 17.00 WIB: Tembus 50 Emas, Indonesia Bikin Malu Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190037/rizki_juniansyah-IPe7_large.jpg
Breaking News: Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Dunia, Sekaligus Rebut Emas Ke-50 untuk Indonesia di SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190025/timnas_basket_putra_indonesia-qvxT_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Sikat Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Tantang Vietnam di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190023/tharisa_dea_florentina-z6ao_large.jpg
Tharisa Dea dan Samuel Marbun Bersinar, Indonesia Tambah 2 Medali Emas SEA Games 2025 dari Wushu
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement