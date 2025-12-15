Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 18.00 WIB: Koleksi 52 Emas, Indonesia Nyaman di Posisi 2

Indonesia kini sudah koleksi 52 Emas di SEA Game 2025. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Senin (15/12/2025) hingga pukul 18.00 WIB masih dikuasai tuan rumah Thailand. Sementara Kontingen Indonesia terlihat semakin nyaman usai mengoleksi 52 medali emas.

Secara keseluruhan, saat ini Tim Merah-Putih sudah mengoleksi 168 medali SEA Games 2025. Dengan rincian 52 emas, 60 perak, dan 56 perunggu.

1. Indonesia Jauhi Kejaran Vietnam

Indonesia terus menambah perolehan medali emas hari ini. Terbaru, dua medali emas datang dari cabang olahraga (cabor) menembak dan lempar lembing.

Medali emas dari cabor menembak dipersembahkan oleh Vincentius Djajadiningrat lewat nomor Practical Shooting - Production individual putra. Vincentius tampil menawan pada perlombaan yang berlangsung di Photharam Shooting Range, Thailand.

Tak ada atlet yang bisa mengejar perolehan poin yang dikoleksi Vincentius hingga dirinya berhak merebut medali emas,

Vincentius Djajadiningrat sumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Lalu medali emas ke-52 diberikan oleh atlet lempar lembing putra Indonesia, Abdul Hafiz. Hafiz berhasil mendapatkan emas dari cabang olahraga (cabor) atletik nomor lempar lembing putra.

Perlombaan itu berlangsung di Suphachalasai Stadium, National Stadium, Bangkok, Thailand.Hafiz tampil luar biasa mengalahkan lima pesaing lainnya di babak final.