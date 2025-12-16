Emilia Nova Menggila di Lintasan, Heptathlon Putri Segel Emas Ke-62 Indonesia di SEA Games 2025

BANGKOK – Dominasi atletik Indonesia kembali membuahkan hasil manis setelah menyumbangkan tambahan medali emas bagi kontingen Merah Putih di ajang SEA Games 2025. Keberhasilan ini membuat koleksi medali emas Indonesia kini secara resmi menyentuh angka 62 keping.

Prestasi membanggakan tersebut dipersembahkan oleh atlet senior Emilia Nova yang turun di nomor heptathlon putri. Atlet berusia 30 tahun itu tampil luar biasa dan menunjukkan stamina prima di Supachalasai Stadium, Bangkok, Thailand, pada Selasa (16/12/2025).

Emilia sukses mengungguli para rival beratnya dalam tujuh nomor perlombaan yang dijalani. Dalam klasemen akhir, medali perak berhasil diraih oleh wakil Vietnam, sementara atlet Filipina harus puas membawa pulang medali perunggu.

1. Estafet Kemenangan dari Arena Kickboxing

Capaian ini menjadi medali emas ke-62 bagi Tim Indonesia sepanjang gelaran SEA Games 2025. Sesaat sebelum Emilia naik ke podium tertinggi, cabang olahraga kickboxing juga baru saja sukses menyumbangkan satu keping emas untuk Merah Putih.

Emas dari kickboxing tersebut diraih oleh Riyan Jefri Lumbanbatu yang bertarung di kelas K-1 60kg putra. Riyan tampil perkasa dengan mengalahkan atlet tuan rumah Thailand, Jakkrit Kongtook, serta petarung asal Vietnam, Hoang Gia Dai.