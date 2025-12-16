Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tim Catur Indonesia Segel Emas Ke-59 SEA Games 2025 Usai Tundukkan Vietnam

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |16:16 WIB
Tim Catur Indonesia Segel Emas Ke-59 SEA Games 2025 Usai Tundukkan Vietnam
Atlet catur Indonesia, Medina Warda Aulia. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

BANGKOK - Kabar membanggakan kembali datang dari arena SEA Games 2025, di mana cabang olahraga (cabor) catur berhasil menambah perbendaharaan medali emas bagi Indonesia. Keberhasilan ini membuat Kontingen Merah Putih kini secara total telah mengoleksi sebanyak 59 keping medali emas.

Medali emas tersebut dipersembahkan melalui nomor catur cepat ASEAN beregu putri. Dalam kategori bergengsi ini, tim catur Indonesia menurunkan kekuatan terbaiknya yang diperkuat oleh Irene Kharisma Sukandar, Medina Warda Aulia, Chelsie Monica Ignesias Sihite, Dewi Ardiani Anastasya Citra, dan Laysa Latifah.

Kepastian raihan medali tertinggi tersebut didapat setelah Irene dan kawan-kawan tampil dominan menumbangkan tim kuat Vietnam di The Bazaar Hotel, Bangkok, Selasa (16/12/2025) siang WIB. Tim catur putri Indonesia menyudahi perlawanan sengit tersebut dengan skor tipis namun pasti, 2.5-1.5.

1. Dominasi atas Vietnam di Papan Catur

Dengan hasil tersebut, Vietnam harus merelakan podium utama dan puas membawa pulang medali perak. Sementara itu, posisi ketiga atau medali perunggu diraih secara bersama oleh dua negara, yakni Filipina dan Myanmar.

Tim Catur Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Tim Catur Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Kemenangan ini menandai raihan medali emas ke-59 bagi Tim Indonesia sepanjang gelaran SEA Games 2025. Beberapa saat sebelumnya, cabor angkat besi juga sukses menyumbangkan satu medali emas melalui aksi gemilang Rahmat Erwin Abdullah yang turun di nomor 88kg putra.

Tambahan emas dari papan catur ini membuat Tim Indonesia kini secara keseluruhan telah mengumpulkan total 190 medali. Rincian perolehan sementara terdiri dari 59 medali emas, 67 perak, dan 64 perunggu.

 

