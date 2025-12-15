Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Sikat Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Tantang Vietnam di Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |16:33 WIB
Hasil SEA Games 2025: Sikat Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Tantang Vietnam di Perempatfinal
Timnas Basket Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@perbasi.ina)
A
A
A

BANGKOK Timnas Basket Putra Indonesia sukses meraih kemenangan atas Singapura di laga terakhir Grup B cabor bola basket putra 5x5 SEA Games 2025. Hasil ini membawa Timnas Basket Putra Indonesia lolos ke perempatfinal.

Ya, Skuad Merah Putih menang dengan skor telak 87-48 pada laga yang berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Senin (15/12/2025) siang WIB. Di perempatfinal, Timnas Basket Putra Indonesia akan hadapi Vietnam. Laga seru itu akan digelar Vietnam pada Selasa 16 Desember 2025.

Timnas Basket Putra Indonesia

Jalannya Pertandingan

Timnas Basket Putra Indonesia tampil menekan sejak awal kuarter pertama. Tim polesan David Singleton itu mampu unggul telak atas Singapura dengan skor 10-4.

Abraham Damar Grahita dkk sangat nyaman menggempur pertahanan Singapura. Poin demi poin terus mereka curi hingga unggul jauh 21-8. Pada akhirnya, Timnas Basket Putra Indonesia menutup kuarter pertama dengan keunggulan 25-12.

Singapura masih kesulitan mengembangkan permainannya. Mereka semakin tertinggal jauh dari Timnas Basket Putra Indonesia dengan skor 19-40. Sementara skuad Merah Putih cukup mendominasi permainan.

 

Halaman:
1 2
