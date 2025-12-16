Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Selasa 16 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB: Indonesia Permalukan Vietnam hingga Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |12:07 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Selasa 16 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB: Indonesia Permalukan Vietnam hingga Malaysia!
Kontingen Indonesia tempati posisi 2 klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 Selasa 16 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Selasa (16/12/2025) pukul 12.00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia untuk sementara kukuh di posisi dua klasemen sementara dengan raihan 56 emas, 66 perak dan 65 perunggu.

Dari pagi sampai siang ini, kontingen Indonesia mendapatkan tambahan empat medali emas. Sebanyak empat medali emas itu disabet dari cabang olahraga Aquathlon putra dan putri serta dayung melalui Memo dan nomor nomor lightweight men's quadruple sculls yang diperkuat Ali, Ihram, Wudan, dan Ardi.

1. Indonesia Jauh Tinggalkan Vietnam dan Malaysia

Rizki Juniansyah raih medali emas SEA Games 2025 kemarin. (Foto: NOC Indonesia/Koko)
Rizki Juniansyah raih medali emas SEA Games 2025 kemarin. (Foto: NOC Indonesia/Koko)

Raihan medali emas Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Thailand. Tuan rumah kukuh di puncak klasemen dengan 145 emas, 87 perak dan 59 perunggu.

Di luar Thailand, Indonesia mengungguli negara-negara lain. Vietnam yang berstatus juara umum SEA Games 2023 saja masih tertahan di posisi tiga dengan 40 emas, 47 perak dan 70 perunggu.

Turun di posisi empat ada Singapura dengan 34 emas, 32 perak dan 39 perunggu. Melengkapi lima besar Filipina dengan 26 emas, 38 perak dan 87 perunggu.

Bagaimana dengan Malaysia? Negeri Jiran tertahan di posisi enam dengan 26 emas, 28 perak dan 80 perunggu. Melihat kekuatan kontingen Indonesia saat ini, target 80 emas disinyalir segera tercapai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/43/3190160/basral_graito_hutomo_sabet_emas_di_sea_games_2025_okezone-3QaU_large.jpg
Dapat Bonus Rp1 Miliar Setelah Raih Emas SEA Games 2025, Basral Graito Hutomo Donasi ke Yatim Piatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/43/3190125/erick_thohir_saat_memberi_hormat_kepada_rizki_juniansyah_erickthohir-OSQE_large.jpg
Erick Thohir Buka Suara Rizki Juniansyah Cetak Rekor Dunia saat Raih Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190082/rizki_juniansyah-460g_large.jpg
Cetak Rekor Dunia di SEA Games 2025, Rizki Juniansyah Pasang Target Besar di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190078/rizki_juniansyah-NaD8_large.jpg
Selebrasi Hormat Ala TNI Warnai Keberhasilan Rizki Juniansyah Raih Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190021/robi_syianturi-6M58_large.jpg
Robi Syianturi Wujudkan Mimpi di SEA Games 2025: Medali Emas Marathon untuk Indonesia dan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/40/3190001/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-AV57_large.jpg
Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi di SEA Games 2025, Tak Sangka Sumbang 2 Medali Emas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement