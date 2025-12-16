Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Selasa 16 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB: Indonesia Permalukan Vietnam hingga Malaysia!

Kontingen Indonesia tempati posisi 2 klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 Selasa 16 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Selasa (16/12/2025) pukul 12.00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia untuk sementara kukuh di posisi dua klasemen sementara dengan raihan 56 emas, 66 perak dan 65 perunggu.

Dari pagi sampai siang ini, kontingen Indonesia mendapatkan tambahan empat medali emas. Sebanyak empat medali emas itu disabet dari cabang olahraga Aquathlon putra dan putri serta dayung melalui Memo dan nomor nomor lightweight men's quadruple sculls yang diperkuat Ali, Ihram, Wudan, dan Ardi.

1. Indonesia Jauh Tinggalkan Vietnam dan Malaysia

Rizki Juniansyah raih medali emas SEA Games 2025 kemarin. (Foto: NOC Indonesia/Koko)

Raihan medali emas Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Thailand. Tuan rumah kukuh di puncak klasemen dengan 145 emas, 87 perak dan 59 perunggu.

Di luar Thailand, Indonesia mengungguli negara-negara lain. Vietnam yang berstatus juara umum SEA Games 2023 saja masih tertahan di posisi tiga dengan 40 emas, 47 perak dan 70 perunggu.

Turun di posisi empat ada Singapura dengan 34 emas, 32 perak dan 39 perunggu. Melengkapi lima besar Filipina dengan 26 emas, 38 perak dan 87 perunggu.

Bagaimana dengan Malaysia? Negeri Jiran tertahan di posisi enam dengan 26 emas, 28 perak dan 80 perunggu. Melihat kekuatan kontingen Indonesia saat ini, target 80 emas disinyalir segera tercapai.