Adu Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Indonesia dengan Malaysia, bak Bumi dan Langit

ADU perolehan sementara medali emas SEA Games 2025 antara Kontingen Indonesia dengan Malaysia menarik untuk dibahas. Pasalnya perbedaan perolehan medali emas kedua negara bak bumi dan langit.

Tercatat, Indonesia per hari ini, Selasa (16/12/2025) hingga pukul 18.00 WIB sudah mengoleksi 61 emas SEA Games 2025. Secara total, Tim Merah-Putih sudah mengoleksi 195 medali, dengan rincian 61 emas, 69 perak, dan 65 perunggu.

Sedangkan sang rival abadi, yakni Malaysia, sejauh ini belum mampu mencapai setengah dari total medali emas Indonesia. Malaysia tepatnya baru mengoleksoi 28 emas, 31 perak, dan 83 perunggu.

Tak heran dalam klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025, Malaysia kini tertahan di posisi kelima, kalah dari Singapura, Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Indonesia berada di urutan kedua, hanya kalah dari Thailand dengan total 152 emas!

1. Atletik dan Wushu Jadi Penyumbang Terbanyak

Tharisa Dea Florentina. (Foto: Kemenpora)

Dari total 61 medali emas yang dikuasai Indonesia, ada dua cabang olahraga (cabor) yang menyumbang jumlah emas terbanyak. Kedua cabor itu adalah atletik dan wushu.

Tercatat ada delapan medali emas yang didapatkan para atlet Indonesia di cabor atletik SEA Games 2025. Sementara atletu wushu Tanah Air menyumbangkan lima medali emas.