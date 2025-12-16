Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Riyan Jefri Menggila di Ring Kickboxing, Indonesia Amankan Medali Emas Ke-61 SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |17:45 WIB
Riyan Jefri Menggila di Ring Kickboxing, Indonesia Amankan Medali Emas Ke-61 SEA Games 2025
Atlet Kickboxing Indonesia, Riyan Jefri raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: Instagram/riyanjefri_)
A
A
A

BANGKOK – Tren positif perolehan medali Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 terus berlanjut hingga Selasa (16/12/2025) sore WIB. Kabar terbaru datang dari cabang olahraga (cabor) kickboxing yang berhasil menyumbangkan satu keping medali emas tambahan, sekaligus melengkapi koleksi medali emas Merah Putih menjadi 61 keping.

Kepastian raihan prestasi tersebut didapat setelah Riyan Jefri H. Lumnanbatu tampil perkasa dan keluar sebagai juara di nomor kickboxing putra K1-60 kg. Keberhasilan Riyan ini menjadi bukti nyata kerja keras dan dedikasi tinggi para atlet Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah Asia Tenggara.

Riyan sukses mengandaskan perlawanan sengit atlet tuan rumah Thailand, Jakkrit Kongtook, yang harus puas di posisi kedua. Sementara itu, posisi ketiga ditempati secara bersama oleh wakil Filipina, Jomar Balangui, dan wakil Vietnam, Hoang Gia Dai.

1. Update Klasemen dan Sisa Kompetisi

Hingga saat ini, Kontingen Indonesia tercatat sudah mengumpulkan total 61 medali emas, 69 perak, dan 65 perunggu. Pundi-pundi medali ini dipastikan akan terus bertambah mengingat gelaran SEA Games 2025 masih akan berlangsung hingga 20 Desember 2025 mendatang.

Kemenangan Riyan ini juga memperpendek jarak Indonesia menuju target 80 medali emas yang dibebankan oleh pemerintah. Seluruh cabang olahraga kini tengah bahu-membahu dan berjuang di sisa waktu kompetisi demi merealisasikan target besar tersebut.

Riyan Jefri. (Foto: Instagram/riyanjefri_)
Riyan Jefri. (Foto: Instagram/riyanjefri_)

2. Apresiasi Bonus Miliaran Rupiah

Sebagai bentuk motivasi dan apresiasi, pemerintah Indonesia telah menyiapkan bonus fantastis sebesar Rp1 miliar untuk setiap medali emas yang diraih. Bonus tersebut merupakan bentuk penghargaan tertinggi atas perjuangan dan pengorbanan para atlet yang telah berjuang di medan laga.

(Rivan Nasri Rachman)

