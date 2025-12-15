Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atletik Borong Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025, dari Robi Syianturi hingga Odekta Elvina Naibaho Berjaya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |00:05 WIB
Atletik Borong Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025, dari Robi Syianturi hingga Odekta Elvina Naibaho Berjaya!
Robi Syianturi kala berlaga. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KIPRAH manis ditunjukkan wakil Indonesia di cabang olahraga (cabor) atletik SEA Games 2025. Para wakil Tanah Air sukses memborong medali emas.

Medali emas dipersembahkan Robi Syianturi hingga Odekta Elvina Naibaho Berjaya. Tentunya, kiprah manis ini menambah pundi-pundi medali Tanah Air.

Robi Syianturi. (Foto: Instagram/robi_syianturi)

1. Berjaya

Perlombaan itu berlangsung di Happy and Healthy Bike Lane, Bangkok, Thailand pada Minggu (14/12/2025). Medali emas dari cabor atletik pertama didapat dari nomor men’s 20km race walk yang diwakili oleh Hendro.

Kemudian, cabor atletik kembali menyumbangkan medali emas dari nomor men’s marathon. Atlet atletik Indonesia, Robi Syianturi, tampil luar biasa dan berhasil mendapatkan medali emas.

Medali emas lainnya dari cabor atletik tercatat dari nomor women’s marathon. Adalah Odekta Elvina Naibaho yang berhasil memenangkan perlombaan itu dan mempersembahkan medali emas.

Atlet atletik Indonesia, Violine Intan Puspita, juga berhasil meraih medali emas untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Violine berhasil mendulang medali emas dari nomor women’s 20km race walk.

 

