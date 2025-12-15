Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 17.00 WIB: Tembus 50 Emas, Indonesia Bikin Malu Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |17:12 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 17.00 WIB: Tembus 50 Emas, Indonesia Bikin Malu Malaysia!
Sulthanul Aulia Maruf, Iqbal Raia Prabowo, dan Wira Sukmana raih emas SEA Games 2025 di nomor Men’s 10M Air Pistol cabang Shooting. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 Senin, (15/12/2025) pukul 17.00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia telah mengoleksi 50 emas, 57 perak dan 55 perunggu.

Emas terbaru dipersembahkan lifter andalan Indonesia yang juga meraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Rizki Juniansyah. Saat memenangkan medali emas SEA Games 2025 sore ini, Rizki Juniansyah memecahkan rekor dunia di angkatan clean & jerk yang mencapai 205 kg!

1. Indonesia Hanya Kalah dari Thailand

Rizki Juniansyah sabet medali emas SEA Games 2025
Rizki Juniansyah sabet medali emas SEA Games 2025

Di klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025, Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Thailand. Tuan rumah tercatat telah memenangkan 134 emas, 78 perak dan 47 perunggu.

Tidak heran Thailand begitu mendominasi SEA Games 2025. Selain berstatus tuan rumah sehingga memiliki privilege untuk memilih nomor yang dipertandingkan, Thailand juga dikenal sebagai raksasa olahraga Asia Tenggara.

Selain Thailand, negara-negara teras Asia Tenggara untuk sementara kalah dari Indonesia. Indonesia mengungguli Vietnam yang menempati posisi tiga dengan 34 emas, 35 perak dan 66 perunggu.

Turun di posisi empat ada Singapura dengan 27 emas, 28 perak dan 33 perunggu. Melengkapi lima besar ada Malaysia dengan 22 emas, 25 perak dan 74 perunggu. Melihat raihan emas untuk sementara, raihan Malaysia tertinggal lebih dari dua kali lipat atas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190037/rizki_juniansyah-IPe7_large.jpg
Breaking News: Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Dunia, Sekaligus Rebut Emas Ke-50 untuk Indonesia di SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190025/timnas_basket_putra_indonesia-qvxT_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Sikat Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Tantang Vietnam di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190023/tharisa_dea_florentina-z6ao_large.jpg
Tharisa Dea dan Samuel Marbun Bersinar, Indonesia Tambah 2 Medali Emas SEA Games 2025 dari Wushu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3189978/muhammad_iqbal_raia_prabowo_dan_arista_perdana_putri_darmono-612g_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Iqbal/Arista Gemilang, Menembak Sumbang Medali Emas Ke-47 untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3189974/ahmad_ghozali_persembahkan_emas_ke_46_bagi_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025_ghozali-Jhur_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Wushu Persembahkan Emas Ke-46 Bagi Kontingen Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3189973/timnas_voli_putra_indonesia_menang_3_0_atas_timnas_voli_putra_myanmar_di_sea_games_2025-Rq3T_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Myanmar di SEA Games 2025: Skuad Garuda Menang 3-0!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement