Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 17.00 WIB: Tembus 50 Emas, Indonesia Bikin Malu Malaysia!

Sulthanul Aulia Maruf, Iqbal Raia Prabowo, dan Wira Sukmana raih emas SEA Games 2025 di nomor Men’s 10M Air Pistol cabang Shooting. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 Senin, (15/12/2025) pukul 17.00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia telah mengoleksi 50 emas, 57 perak dan 55 perunggu.

Emas terbaru dipersembahkan lifter andalan Indonesia yang juga meraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Rizki Juniansyah. Saat memenangkan medali emas SEA Games 2025 sore ini, Rizki Juniansyah memecahkan rekor dunia di angkatan clean & jerk yang mencapai 205 kg!

1. Indonesia Hanya Kalah dari Thailand

Rizki Juniansyah sabet medali emas SEA Games 2025

Di klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025, Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Thailand. Tuan rumah tercatat telah memenangkan 134 emas, 78 perak dan 47 perunggu.

Tidak heran Thailand begitu mendominasi SEA Games 2025. Selain berstatus tuan rumah sehingga memiliki privilege untuk memilih nomor yang dipertandingkan, Thailand juga dikenal sebagai raksasa olahraga Asia Tenggara.

Selain Thailand, negara-negara teras Asia Tenggara untuk sementara kalah dari Indonesia. Indonesia mengungguli Vietnam yang menempati posisi tiga dengan 34 emas, 35 perak dan 66 perunggu.

Turun di posisi empat ada Singapura dengan 27 emas, 28 perak dan 33 perunggu. Melengkapi lima besar ada Malaysia dengan 22 emas, 25 perak dan 74 perunggu. Melihat raihan emas untuk sementara, raihan Malaysia tertinggal lebih dari dua kali lipat atas Indonesia.