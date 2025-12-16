Indonesia Tembus 60 Medali Emas di SEA Games 2025 Berkat Aksi Impresif Atlet Menembak Fany Febriana

BANGKOK - Ketajaman atlet menembak Indonesia kembali membuahkan hasil manis dengan menambah pundi-pundi medali emas bagi kontingen Merah Putih di SEA Games 2025. Berkat tambahan prestasi ini, Indonesia secara resmi telah menggenapkan koleksi medali emas mereka menjadi 60 keping.

Medali emas tersebut dipersembahkan oleh Fany Febriana Wulandari yang turun di nomor trap individual putri. Fany menunjukkan performa yang sangat impresif dalam perlombaan yang digelar di Photharam Shooting Range, Thailand, pada Selasa (16/12/2025).

Fany berhasil mengunci podium tertinggi setelah mengumpulkan total 38 poin, unggul atas lima pesaing beratnya di babak final. Sementara itu, medali perak diraih oleh atlet tuan rumah Thailand, Chattaya Kitcharoen, dan medali perunggu jatuh ke tangan Siti Mastura Binte Rahim asal Singapura.

1. Konsistensi Menembak dan Tren Positif Emas

Prestasi ini menjadi catatan sejarah sebagai medali emas ke-60 bagi Tim Indonesia di sepanjang perhelatan SEA Games 2025. Beberapa saat sebelum Fany berjaya, cabang olahraga catur juga sukses menyumbangkan medali emas melalui nomor catur cepat ASEAN beregu putri.

Fany Febriana. (Foto: Kemenpora)

Tambahan emas dari sektor menembak ini membuat Tim Indonesia kini mengoleksi total 191 medali secara keseluruhan. Adapun rincian perolehan sementara tersebut terdiri dari 60 medali emas, 67 perak, dan 64 medali perunggu.