Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi di SEA Games 2025, Tak Sangka Sumbang 2 Medali Emas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |00:05 WIB
Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi di SEA Games 2025, Tak Sangka Sumbang 2 Medali Emas
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
A
A
A

PATHUM THANI – Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sukses menorehkan prestasi gemilang dengan meraih medali emas nomor individual di ajang SEA Games 2025. Kemenangan ini melengkapi raihan medali emas mereka sebelumnya dari nomor beregu, sekaligus mengharumkan nama bangsa di kancah Asia Tenggara.

Sabar/Reza tampil memukau saat menghadapi wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, di partai final. Mereka berhasil memenangkan pertandingan dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-14 dan 21-17.

Laga puncak tersebut berlangsung di Thamasat Rangsim Gymnasium, Pathum Thani, Thailand, pada Minggu 14 Desember 2025 lalu.

1. Rasa Syukur dan Kunci Kemenangan

Sabar Karyaman Gutama mengungkapkan rasa bahagia dan syukurnya atas capaian medali emas SEA Games ini. Ia menilai prestasi tersebut diraih berkat penampilan terbaik yang ia dan Reza tunjukkan, serta sikap tidak meremehkan lawan.

"Pastinya sangat senang, sangat bersyukur. Ini salah satu berkat yang luar biasa kami bisa masuk tim SEA Games di last minute, hitungannya. Dan kami bisa memberikan penampilan yang terbaik, baik itu di individual maupun di tim kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi tren positif untuk kami, menjadi motivasi untuk lebih meraih prestasi lain," kata Sabar Karyaman Gutama, dikutip Selasa (16/12/2025).

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Atlet berusia 29 tahun itu menambahkan ia dan Reza telah mengetahui kekuatan lawan, sehingga mereka siap menghadapi perlawanan ketat dari Aaron/Soh.

"Ada rasa percaya diri saat masuk lapangan karena rekor kami unggul dari Aaron/Soh, dan beberapa hari yang lalu juga baru bertemu di final beregu. Tapi kami tetap waspada karena mereka pasti evaluasi terhadap permainan kami. Tadi kami coba untuk tidak lengah sedikit pun," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/40/3190029/alwi_farhan_dan_moh_zaki_ubaidillah-R0Dn_large.jpg
Susah Payah Rebut Emas SEA Games 2025, Alwi Farhan Puji Habis Zaki Ubaidillah: Seperti Sudah Lama di Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190090/rizki_juniansyah-jzoe_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Jauhi Kejaran Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/40/3190085/janice_tjen-gEnD_large.jpg
3 Wakil Tenis Indonesia Melaju ke Semifinal SEA Games 2025, Sudah Pastikan Tiga Medali Perunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190076/timnas_voli_putri_indonesia_raih_medali_perunggu_di_sea_games_2025-fclG_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Filipina di SEA Games 202: Menang 3-1, Perunggu Berhasil Diamankan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190059/indonesia_raih_medali_emas_dari_cabor_wushu_di_sea_games_2025-zvtH_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 18.00 WIB: Koleksi 52 Emas, Indonesia Nyaman di Posisi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190055/abdul_hafiz-YMAj_large.jpg
Hasil Lempar Lembing Putra SEA Games 2025: Abdul Hafiz Pastikan Emas Ke-52 Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement