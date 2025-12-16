Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi di SEA Games 2025, Tak Sangka Sumbang 2 Medali Emas

PATHUM THANI – Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sukses menorehkan prestasi gemilang dengan meraih medali emas nomor individual di ajang SEA Games 2025. Kemenangan ini melengkapi raihan medali emas mereka sebelumnya dari nomor beregu, sekaligus mengharumkan nama bangsa di kancah Asia Tenggara.

Sabar/Reza tampil memukau saat menghadapi wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, di partai final. Mereka berhasil memenangkan pertandingan dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-14 dan 21-17.

Laga puncak tersebut berlangsung di Thamasat Rangsim Gymnasium, Pathum Thani, Thailand, pada Minggu 14 Desember 2025 lalu.

1. Rasa Syukur dan Kunci Kemenangan

Sabar Karyaman Gutama mengungkapkan rasa bahagia dan syukurnya atas capaian medali emas SEA Games ini. Ia menilai prestasi tersebut diraih berkat penampilan terbaik yang ia dan Reza tunjukkan, serta sikap tidak meremehkan lawan.

"Pastinya sangat senang, sangat bersyukur. Ini salah satu berkat yang luar biasa kami bisa masuk tim SEA Games di last minute, hitungannya. Dan kami bisa memberikan penampilan yang terbaik, baik itu di individual maupun di tim kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi tren positif untuk kami, menjadi motivasi untuk lebih meraih prestasi lain," kata Sabar Karyaman Gutama, dikutip Selasa (16/12/2025).

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Atlet berusia 29 tahun itu menambahkan ia dan Reza telah mengetahui kekuatan lawan, sehingga mereka siap menghadapi perlawanan ketat dari Aaron/Soh.

"Ada rasa percaya diri saat masuk lapangan karena rekor kami unggul dari Aaron/Soh, dan beberapa hari yang lalu juga baru bertemu di final beregu. Tapi kami tetap waspada karena mereka pasti evaluasi terhadap permainan kami. Tadi kami coba untuk tidak lengah sedikit pun," tambahnya.