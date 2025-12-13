Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Demi Kalahkan Aaron/Chia di Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025, Leo/Bagas Bakal Berguru ke Sabar/Reza

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |04:01 WIB
Demi Kalahkan Aaron/Chia di Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025, Leo/Bagas Bakal Berguru ke Sabar/Reza
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
A
A
A

PATHUM THANI - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, sukses mengamankan tempat di babak semifinal SEA Games 2025 dan akan menghadapi tantangan berat melawan pasangan andalan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan kuat tersebut, Leo/Bagas berencana meminta kiat-kiat khusus dari kompatriotnya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

1. Laga Sulit di Perempatfinal

Leo/Bagas mengunci tiket semifinal setelah berhasil mengalahkan pasangan Singapura, Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo, dalam pertandingan yang berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Jumat 12 Desember 2025. Mereka menang dua gim langsung dengan skor ketat 21-17 dan 21-19.

Leo mengakui bahwa meraih kemenangan di perempatfinal tidaklah mudah. Pasangan Singapura itu dinilai bermain sangat baik dan berpotensi menjadi pasangan kuat di masa depan.

“Pertandingan hari ini cukup ketat, di awal gim pertama ketinggalan poinnya sedangkan gim kedua terus kejar-kejaran sampai habis,” kata Leo dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

“Lawan bermain cukup bagus dan saya rasa Singapura mempunyai peluru baru. Katanya mereka baru selesai wajib militer dan ini baru mulai turnamen. Secara kualitas mereka memiliki potensi yang baik,” tambahnya.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Sementara itu, Bagas mengaku terkejut dengan permainan cepat yang ditampilkan Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo. Permainan cepat tersebut sempat membuat dirinya dan Leo kesulitan.

“Kami cukup terkejut dengan permainan cepat mereka sehingga kami sempat tertinggal di gim pertama. Setelah itu coba diskusi dengan Leo harus bagaimana mengantisipasinya dan setelah itu mulai dapat feel-nya,” tutur Bagas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/36/3189447/timnas_basket_3x3_putri_indonesia-jIah_large.jpg
Kisah Manis Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia: Tak Sangka Ukir Sejarah Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189455/masniari_wolf-1TVm_large.jpg
Kisah Perenang Cantik Masniari Wolf, Sukses Hattrick Medali Emas di 3 Edisi SEA Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189471/simak_kisah_dwi_ani_retno_wulan_yang_berhasil_mencetak_sejarah_di_sea_games_2025_pada_cabang_olahraga_mma-xR8i_large.jpg
Kisah Dwi Ani Retno Wulan, Atlet Cantik MMA asal Indonesia yang Cetak Sejarah di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189552/abiyu_rafi-eo39_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 12 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Ke-3, Unggul Jauh dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189533/alma_ariella_stany-SO8t_large.jpg
Panjat Tebing Sumbang Medali Emas Ke-19 dan Ke-20 Indonesia di SEA Games 2025 Lewat Alma Ariella dan Ardana Cikal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189522/dina_aulia-37Vi_large.jpg
Dina Aulia Paling Cepat di Lari Gawang 100 Meter, Rebut Medali Emas Ke-18 Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement