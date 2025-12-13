Demi Kalahkan Aaron/Chia di Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025, Leo/Bagas Bakal Berguru ke Sabar/Reza

PATHUM THANI - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, sukses mengamankan tempat di babak semifinal SEA Games 2025 dan akan menghadapi tantangan berat melawan pasangan andalan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan kuat tersebut, Leo/Bagas berencana meminta kiat-kiat khusus dari kompatriotnya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

1. Laga Sulit di Perempatfinal

Leo/Bagas mengunci tiket semifinal setelah berhasil mengalahkan pasangan Singapura, Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo, dalam pertandingan yang berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Jumat 12 Desember 2025. Mereka menang dua gim langsung dengan skor ketat 21-17 dan 21-19.

Leo mengakui bahwa meraih kemenangan di perempatfinal tidaklah mudah. Pasangan Singapura itu dinilai bermain sangat baik dan berpotensi menjadi pasangan kuat di masa depan.

“Pertandingan hari ini cukup ketat, di awal gim pertama ketinggalan poinnya sedangkan gim kedua terus kejar-kejaran sampai habis,” kata Leo dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

“Lawan bermain cukup bagus dan saya rasa Singapura mempunyai peluru baru. Katanya mereka baru selesai wajib militer dan ini baru mulai turnamen. Secara kualitas mereka memiliki potensi yang baik,” tambahnya.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Sementara itu, Bagas mengaku terkejut dengan permainan cepat yang ditampilkan Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo. Permainan cepat tersebut sempat membuat dirinya dan Leo kesulitan.

“Kami cukup terkejut dengan permainan cepat mereka sehingga kami sempat tertinggal di gim pertama. Setelah itu coba diskusi dengan Leo harus bagaimana mengantisipasinya dan setelah itu mulai dapat feel-nya,” tutur Bagas.