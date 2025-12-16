Selebrasi Hormat Ala TNI Warnai Keberhasilan Rizki Juniansyah Raih Medali Emas di SEA Games 2025

CHONBURI – Lifter andalan Indonesia, Rizki Juniansyah, kembali menunjukkan kualitasnya di kancah internasional pada ajang SEA Games Thailand 2025. Tidak hanya berhasil meraih medali emas, atlet yang baru saja dilantik menjadi perwira TNI ini juga sukses mencatatkan dua rekor dunia baru di kelas 79 kg putra.

Tampil di hadapan publik yang memenuhi Chonburi Sports School, Chonburi, Rizki membuktikan kekuatannya yang tak tertandingi sejak awal. Peraih emas Olimpiade Paris 2024 ini membuka persaingan dengan angkatan snatch sempurna seberat 160 kg.

Dominasinya semakin tak terkejar ketika ia sukses melakukan angkatan clean & jerk fantastis seberat 205 kg.

1. Pecahkan Rekor Dunia dan Asia

Catatan angkatan clean & jerk 205 kg tersebut secara otomatis mengantarkan Rizki memecahkan rekor Asia dan rekor dunia untuk angkatan clean & jerk putra kelas 79 kg. Rekor dunia sebelumnya untuk kelas tersebut tercatat seberat 204 kg.

Tidak hanya itu, total angkatan Rizki seberat 365 kg juga menjadi rekor baru di Asia dan dunia untuk kelas 79 kg putra. Angkatan total ini melewati catatan rekor sebelumnya seberat 364 kg.

2. Persembahan untuk Negara dan Rasa Syukur

Rizki Juniansyah raih medali emas di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Koko)

Dengan senyum bangga, pria yang resmi mengemban tugas sebagai Perwira TNI sejak dua pekan lalu ini memamerkan selebrasi hormat ala tentara, menunjukkan kebanggaan atas prestasi yang dipersembahkan untuk negeri. Rizki juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan janji bonus yang diberikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah kemarin kita pelepasan, dan sangat baik disambut Bapak Presiden dengan hangat dan menyentuh hati banget para atlet dengan motivasinya dan support. Ambisi banget Bapak (Presiden), dan terima kasih untuk motivasi bonusnya,” kata Rizki dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/12/2025).