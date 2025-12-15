Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rexy Mainaky Mundur dari BAM Setelah Malaysia Gagal Capai Target dan Indonesia Juara Umum?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |08:53 WIB
Rexy Mainaky Mundur dari BAM Setelah Malaysia Gagal Capai Target dan Indonesia Juara Umum?
Rexy Mainaky mundur usai Malaysia gagal total di SEA Games 2025? (Foto: BAM)
A
A
A

REXY Mainaky mundur dari BAM setelah Malaysia gagal capai target dan Indonesia juara umum SEA Games 2025? Pernyataan mantan pebulu tangkis itu mencuri perhatian selepas babak final!

Tim bulu tangkis Malaysia hanya meraih 1 medali emas dari SEA Games 2025. Capaian itu dipersembahkan oleh ganda putri Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Ratchanok Intanon

Sementara, mereka gagal total di nomor beregu. Masuk final di beregu putra, Malaysia justru harus mengakui keunggulan Tim bulu tangkis Indonesia yang meraih emas.

1. Ditarget 4 Emas, Hanya Dapat 1

Total, Malaysia merebut 1 emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Ada pun, 1 perak lainnya disumbangkan pasangan ganda putra Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang kalah dari Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di final nomor perorangan.

Tak pelak, Malaysia bisa dibilang gagal memenuhi target. Sebelum SEA Games 2025, BAM (PBSI-nya Malaysia) mematok 4 medali emas!

Tentu saja, kegagalan itu membuat kursi Direktur Kepelatihan BAM, Rexy Mainaky, jadi panas. Akankah, ia mengundurkan diri setelah hasil negatif itu?

 

