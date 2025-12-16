Cetak Rekor Dunia di SEA Games 2025, Rizki Juniansyah Pasang Target Besar di Olimpiade LA 2028

CHONBURI – Atlet angkat besi andalan Indonesia, Rizki Juniansyah, sukses menyabet medali emas sekaligus mencetak rekor dunia baru di SEA Games Thailand 2025. Tidak ingin berpuas diri, Rizki langsung membidik target kesuksesan yang lebih besar di ajang pesta olahraga dunia, Olimpiade Los Angeles (LA) 2028.

Rizki Juniansyah berhasil merebut medali emas setelah mencatatkan total angkatan terbaik di kelas 79kg putra SEA Games Thailand 2025. Selain mendulang medali emas, Rizki juga berhasil memecahkan rekor dunia dari total angkatan yang didapatnya saat bersaing di Chonburi Sports School, Chonburi, Thailand, pada Senin 15 Desember 2025.

1. Strategi Jitu

Tercatat, Rizki berhasil membukukan angkatan clean & jerk seberat 205 kg dan angkatan snatch 160 kg. Secara total, atlet berusia 22 tahun itu sukses mengangkat beban seberat 365 kg. Angkatan 205 kg pada clean & jerk tersebut secara resmi memecahkan rekor dunia di angkatan clean & jerk kelas 79 kg.

Dengan total angkatan 365 kg, ia juga memecahkan rekor dunia angkatan total yang sebelumnya tercatat 363 kg. Rizki mengaku sangat bangga bisa kembali mempersembahkan medali emas untuk Indonesia sekaligus mencatatkan rekor dunia baru di olahraga angkat besi.

Rizki mengungkapkan, pecahnya rekor dunia kali ini merupakan hasil dari strategi yang ia terapkan bersama pelatih. Dia sempat ingin memecahkan rekor dunia di angkatan snatch, namun pelatih menyarankan agar Rizki menyimpan tenaga untuk mengeluarkan kekuatan maksimal di angkatan clean & jerk.

Rizki Juniansyah raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Koko)

“Tadi memang sempat ingin memecahkan rekor di snatch, tetapi tidak dibolehkan sama pelatih untuk mengisi power clean & jerk. Saya mending landing saja di snatch 160 kg jadi di clean & jerk agak santai,” ungkap peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu.

2. Target Olimpiade LA 2028

Meski demikian, Rizki menegaskan bahwa ia tidak ingin cepat puas dengan pencapaian yang ada. Atlet kelahiran Serang, Banten, itu membidik kesuksesan di Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang.